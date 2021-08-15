rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В воскресенье 15 августа в Ростове обещают дождь

15 августа 2021, 06:09
Фото: pixabay.com
По прогнозам синоптиков, в воскресенье 15 августа в Ростове-на-Дону будет дождливо и прохладно.

Утром в городе +21...+25 С и пасмурно. Ветер юго-восточный, скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

Днем в Ростове так же облачно, но без осадков, температура воздуха поднимется до +27 С. Давление 752 миллиметров ртутного столба.

Вечером в городе пройдет дождь, который продолжится и ночью, вероятность осадков 57%. Температура воздуха ночью +18 С.

В Ростовской области в воскресенье кратковременный дождь, который пройдет в большинстве районов региона. Температура воздуха днем 15 августа +23...+28 С, в южных и восточных районах до +32 С.

Материалы по теме
В Ростовской области на этой неделе пройдут сильные дождиСиноптики заявили, что дожди в Ростове-на-Дону прекратятся 15 августаВодителей в Ростовской области предупредили об опасностях из-за дождя
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00