В воскресенье 15 августа в Ростове обещают дождь

Утром в городе +21...+25 С и пасмурно. Ветер юго-восточный, скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Днем в Ростове так же облачно, но без осадков, температура воздуха поднимется до +27 С. Давление 752 миллиметров ртутного столба.
Вечером в городе пройдет дождь, который продолжится и ночью, вероятность осадков 57%. Температура воздуха ночью +18 С.
В Ростовской области в воскресенье кратковременный дождь, который пройдет в большинстве районов региона. Температура воздуха днем 15 августа +23...+28 С, в южных и восточных районах до +32 С.