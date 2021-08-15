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Власти Ростова назвали нормальным обучение начальных классов во вторую смену

15 августа 2021, 06:57
Фото: pixabay.com
Обучение учеников начальной школы во вторую смену не противоречит нормам СанПиН, сообщили в управлении образования Ростова-на-Дону.

О том, что третьеклассники школы № 106 будут учиться во вторую смену, сообщила одна из горожанок в соцсети. «В 106-й школе дети, которые идут в 3 класс, будут учиться во вторую смену! Хотя начальная школа всегда училась в первую смену», — написала возмущенная женщина.

Как прокомментировали сообщение в городском управлении образования, это не не противоречит нормам. «Образовательный процесс в школе № 106 организован в двухсменном режиме, что не противоречит нормам СанПиН», — ответили в ведомстве.

Напомним, в 2021/2022 учебном году в Ростове-на-Дону увеличится количество школьников, обучающихся во вторую смену. 1 сентября за парты сядут 115 747 детей, из них 32 069 человек будут учиться во вторую смену. Это на 4,2% больше, чем в предыдущем учебном году.

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