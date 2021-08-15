Власти Ростова назвали нормальным обучение начальных классов во вторую смену

Напомним, в 2021/2022 учебном году в Ростове-на-Дону увеличится количество школьников, обучающихся во вторую смену. 1 сентября за парты сядут 115 747 детей, из них 32 069 человек будут учиться во вторую смену. Это на 4,2% больше, чем в предыдущем учебном году.