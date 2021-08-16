Алексей Логвиненко заявил о полной готовности школ к новому учебному году в Ростове

Всего образовательные учреждения сформировали новые 1724 места для школьников. Что касается темы безопасности, то из городской казны на эти цели перечислили 126 миллионов рублей.
Так, на территории школы No 115 сделали пункты пропуска. Они оснащены противотаранными приспособлениями. На эти работы и заключение контракта с охраной потратили свыше четырех миллионов рублей.
Это стало известно в ходе объезда Логвиненко учреждений.
Напомним, что в некоторых школах будут раздавать индивидуальные карточки для входа в учреждение. При сканировании карточки на ноутбуке охранников будет отображаться имя и фамилия ученика.