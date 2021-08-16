Минеева прокомментировала отмену удаленки для сотрудников московских предприятий

Отмечается, что причиной смягчения ранее введенных жестких ограничений стало уменьшение случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отменено и обязательное тестирование 10% работников на ковид каждые пятнадцать дней. Тем не менее, как пишет Сергей Собянин с своем блоге, в Москве пока еще сохраняется необходимость измерения температуры сотрудникам — но не каждые четыре часа, а лишь в начале рабочего дня. Кроме того, работодателям по-прежнему категорически не рекомендуется допускать работать в офис людей с признаками острых респираторных заболеваний.