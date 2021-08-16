Минеева прокомментировала отмену удаленки для сотрудников московских предприятий

Уполномоченная по защите прав городских предпринимателей пояснила, что поначалу владельцы бизнеса в беседе с ней высказывали серьезные опасения в связи с обязательным требованием властей о переводе 30% работников на удаленную работу. Однако в настоящее время «массового возвращения сотрудников с удаленки не стоит ждать, так как для части бизнеса этот формат работы уже стал понятным и отработанным», — прокомментировала Т. Минеева решение московского градоначальника. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что причиной смягчения ранее введенных жестких ограничений стало уменьшение случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отменено и обязательное тестирование 10% работников на ковид каждые пятнадцать дней. Тем не менее, как пишет Сергей Собянин с своем блоге, в Москве пока еще сохраняется необходимость измерения температуры сотрудникам — но не каждые четыре часа, а лишь в начале рабочего дня. Кроме того, работодателям по-прежнему категорически не рекомендуется допускать работать в офис людей с признаками острых респираторных заболеваний.
В пресс-службе Татьяны Минеевой пояснили, что требование столичного мэра о вакцинации 60% сотрудников выполнили 82% городских предприятий. При этом многие работодатели столкнулись с определенными сложностями. Так, около 17,6% организаций были вынуждены заменить часть работников, а 10% и вовсе временно прекратили работу. В пресс-службе подчеркнули, что эти данные получены на основе опроса пятисот человек.
Политолог Константин Калачев считает, что Сергей Собянин отменил удаленку по требованиям работодателей. Однако сохранившееся при этом требование властей о запрете массовых выступлений граждан может послужить обоснованной причиной отказа в проведении возможных акций протеста после выборов.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев отметил, что владельцы бизнеса перевыполнили план по вакцинации сотрудников. Он пояснил, что в городе много ресторанов, где привито по 100% сотрудников, хотя такой задачи перед работодателями изначально не стояло. «Поэтому все, что зависело от бизнеса, бизнес выполнил и перевыполнил», — резюмировал он.