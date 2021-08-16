Предприниматели аксайских рынков вышли на митинг в центре Ростова-на-Дону 15 августа

Всего собрались около 300 человек, они называют мероприятие встречей с депутатом от КПРФ. Из-за этого нет ограничений для количества участников.
«На Пушкинской находятся около 50 человек с переулка Кривошлыковского, а также торговцы с рынка „Атлант“», — уточнил корреспондент.
Некоторые пешеходы останавливаются и с интересом наблюдают за происходящим. Между тем, собравшиеся установили аппаратуру и желающие выступают с микрофоном.
Некоторые участники стоят с транспарантами. Рядом находятся полицейские, но они никого не трогают.
Напомним, что 27 апреля на рынки «Атлант» и «Алмаз ворвались силовики с проверками. Из-за этого тысячи людей потеряли работу. Что касается переулка Кривошлыковского, то здесь люди протестуют против сноса дома, признанного аварийным.