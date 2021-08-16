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Предприниматели аксайских рынков вышли на митинг в центре Ростова-на-Дону 15 августа

16 августа 2021, 10:15
Фото: RostovGazeta
В центре Ростова-на-Дону собрались торговцы с рынков в Аксайском районе, чтобы заявить о своих правах, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Всего собрались около 300 человек, они называют мероприятие встречей с депутатом от КПРФ. Из-за этого нет ограничений для количества участников.

«На Пушкинской находятся около 50 человек с переулка Кривошлыковского, а также торговцы с рынка „Атлант“», — уточнил корреспондент.

Некоторые пешеходы останавливаются и с интересом наблюдают за происходящим. Между тем, собравшиеся установили аппаратуру и желающие выступают с микрофоном.

Некоторые участники стоят с транспарантами. Рядом находятся полицейские, но они никого не трогают.

Напомним, что 27 апреля на рынки «Атлант» и «Алмаз ворвались силовики с проверками. Из-за этого тысячи людей потеряли работу. Что касается переулка Кривошлыковского, то здесь люди протестуют против сноса дома, признанного аварийным.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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