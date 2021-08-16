Предприниматели аксайских рынков вышли на митинг в центре Ростова-на-Дону 15 августа

Напомним, что 27 апреля на рынки «Атлант» и «Алмаз ворвались силовики с проверками. Из-за этого тысячи людей потеряли работу. Что касается переулка Кривошлыковского, то здесь люди протестуют против сноса дома, признанного аварийным.