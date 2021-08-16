Ростовчанка обвинила роддом в подмене ребенка в 1983 году

Она рассказала, что в те годы жила с семьей в Монголии, а в Ростов они приехали в отпуск. Рожать в донской столице женщина не планировала, но так уж получилось.
«Ребенок появился на свет 29 января 1983 года. Помню, тогда Сергей Михайлович Арабаджан, который сегодня работает в перинатальном центре на Бодрой, 90 в Ростове, сказал, что у меня родился мальчик. Однако позже мне объявили, что родилась девочка, которая умерла на пятый день. Ребенка мне так и не показали, подержать на руках тоже не дали. После родов у меня очень снизилось давление, поэтому, видимо, решив, что я умру, врачи забрали ребенка. А сегодня я узнаю, что у них есть якобы отказная от меня», — сокрушается Ольга Бабакова.
В тот год потерявшая ребенка мать не могла сделать ничего. Отпуск заканчивался, и супругам с двумя детьми необходимо было срочно возвращаться в Монголию. Потом они переехали жить на Чукотку, где родился сын, и лишь в 2012 году вернулись в Ростов. С тех пор Ольга Бабакова продолжает свое расследование.
«В отписке не указан пол младенца, а есть лишь данные о „мертворожденном“. В ЗАГСе она записана как Бабакова Ольга Викторовна. А в морге фамилия ребенка записана Бабикова. Странно все это. Мы искали могилку, но так и не нашли. Явно, что ребенка никто не хоронил. Это я доверила пятому роддому, а сегодня выяснилось, что подписала якобы отказ от ребенка. Причем мое отказное мне показали на расстоянии, не позволив внимательно изучить», — сообщает Ольга Бабакова.
Она добавляет, что сколько не обращалась в различные ведомства, везде получала отказ.
«Сейчас уже нашли номер истории родов — № 549, а раньше же не было ничего. Однако этот документ находятся в региональном министерстве здравоохранения, хотя должен быть в трех вариантах: в архиве, в роддоме и министерстве», — подчеркивает Бабакова.