Ростовчанка обвинила роддом в подмене ребенка в 1983 году

«Ребенок появился на свет 29 января 1983 года. Помню, тогда Сергей Михайлович Арабаджан, который сегодня работает в перинатальном центре на Бодрой, 90 в Ростове, сказал, что у меня родился мальчик. Однако позже мне объявили, что родилась девочка, которая умерла на пятый день. Ребенка мне так и не показали, подержать на руках тоже не дали. После родов у меня очень снизилось давление, поэтому, видимо, решив, что я умру, врачи забрали ребенка. А сегодня я узнаю, что у них есть якобы отказная от меня», — сокрушается Ольга Бабакова.