Шквал жалоб обрушился на «Ресо-гарантию» из-за проблем с е-ОСАГО

«Доходишь до „ведите код с картинки“ и все! Невозможно ни продлить ни новый купить, нашли легальный способ отказывать всем кто хочет подешевле, ведь в офисе вам можно навязать допуслуг, а через интернет не получается. зла не хватает. Никому не советую даже время на них тратить», — отмечается еще в одном отзыве.