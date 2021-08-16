Шквал жалоб обрушился на «Ресо-гарантию» из-за проблем с е-ОСАГО

Пресс-служба «Ресо-гарантии» с 23 июля не отвечает на запрос издания о причинах данных проблем и возможных путях решения.
Большинство жалоб связаны с проблемой ввода текста с картинки, якобы защищающей от действий «роботов».
«Было произведено около 300 попыток ввода капчи на сайте, но в любом случае сайт отвечает, что капча неверна. Так же капча умышленно сделана нечитаемой (низкого качества, а так же текст сливается с фоном). При походе в местное отделение- говорят, что программа не дает создать полис к Москве, т. к. я прописан в регионе», — рассказывает один из несостоявшихся клиентов компании.
Аналогичные жалобы пишут и другие автомобилисты.
«Доходишь до „ведите код с картинки“ и все! Невозможно ни продлить ни новый купить, нашли легальный способ отказывать всем кто хочет подешевле, ведь в офисе вам можно навязать допуслуг, а через интернет не получается. зла не хватает. Никому не советую даже время на них тратить», — отмечается еще в одном отзыве.
Судя по отзывам, проблема продолжается уже какое-то время, и служба поддержки компании ее пока не удается решить.
«Не могу уже как час забить ваш долбанный код, достаточно смс с номера. одни проблемы создаете своим клиентам. Почитал про вас и проблема данная у многих пользователей! Так понимаю ваши программисты ничего не хотят делать?», — говорится в жалобе от 13 августа.
Ранее СМИ сообщили о том, что таксисты и байкеры столкнулись с проблемами в оформлении электронных ОСАГО в ряде страховых компаний. Эксперты связали это с убыточностью данных водителей для страховщиков.
«Ресо-гарантию» уже штрафовали по иску Банка России за проблемы с электронным оформлением полисов в электронной форме.