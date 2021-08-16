Турчак: “Единая Россия” получила пятый номер в избирательном бюллетене

По словам секретаря генсовета, в партии считают важными три ключевых критерия, которые привлекают избирателей, - защита, забота и благополучие граждан, передает nashgorod.ru.
«Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева», - сказал Турчак. По его словам, с такой командой партия сможет победить.
В ЕР остались довольны жеребьевкой, добавил Андрей Турчак. Он считает, что в бюллетенях представлен достаточно большой список партий - людям будет из чего выбирать.
В 2021 году от ЕР выдвинулись более 600 кандидатов в парламент по одномандатным округам и по федеральному списку.
Отмечается, что жеребьевка прошла 16 августа. В ней участвовали 14 партий, федеральные списки которых зарегистрировали на выборы в ГД восьмого созыва.
Как сообщает сайт ER.ru, единый день голосования состоится 19 сентября, а сами выборы пройдут с 17-го по 19-е число.