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Турчак: “Единая Россия” получила пятый номер в избирательном бюллетене

16 августа 2021, 14:20
Фото: er.ru
“Единая Россия” получила пятый номер в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную думу. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что для ЕР не принципиальна позиция в бюллетене, потому что граждане голосуют за предложения по развитию страны.

По словам секретаря генсовета, в партии считают важными три ключевых критерия, которые привлекают избирателей, - защита, забота и благополучие граждан, передает nashgorod.ru.

«Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева», - сказал Турчак. По его словам, с такой командой партия сможет победить.

В ЕР остались довольны жеребьевкой, добавил Андрей Турчак. Он считает, что в бюллетенях представлен достаточно большой список партий - людям будет из чего выбирать.

В 2021 году от ЕР выдвинулись более 600 кандидатов в парламент по одномандатным округам и по федеральному списку.

Отмечается, что жеребьевка прошла 16 августа. В ней участвовали 14 партий, федеральные списки которых зарегистрировали на выборы в ГД восьмого созыва.

Как сообщает сайт ER.ru, единый день голосования состоится 19 сентября, а сами выборы пройдут с 17-го по 19-е число.

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