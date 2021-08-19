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Posted 19 августа 2021, 14:16

Published 19 августа 2021, 14:16

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

В Ростовской области президентом были назначены шесть федеральных судей

В Ростовской области президентом были назначены шесть федеральных судей

19 августа 2021, 14:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области назначили судей в городские суды, а также в арбитражный и военный суды региона, распоряжение о назначении вышло в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно указу президента штаты судов Ростовской области пополнят шесть судей.

Сообщается, что Шахтинский городской суд обретет нового заместителя председателя в лице Александра Кузнецова, а штат Новошахтинского суда пополнится Виталием Федченко. Срок полномочий заместителей председателя составит шесть лет.

Также Марина Саницкая станет судьей в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону, а в состав Арбитражного суда Ростовской области войдут судьи Ксения Сергеева и Илья Волуйских.

Последним обладателем нового назначения стал Гурген Довлатбекян, он займет пост судьи Южного окружного военного суда.

Ранее в Ростове-на-Дону назначили нового исполняющего обязанности главы Октябрьского района - им стал Бебури Месхи.

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