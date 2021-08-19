В Ростовской области президентом были назначены шесть федеральных судей

Posted 19 августа 2021, 14:16
Published 19 августа 2021, 14:16
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Согласно указу президента штаты судов Ростовской области пополнят шесть судей.
Сообщается, что Шахтинский городской суд обретет нового заместителя председателя в лице Александра Кузнецова, а штат Новошахтинского суда пополнится Виталием Федченко. Срок полномочий заместителей председателя составит шесть лет.
Также Марина Саницкая станет судьей в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону, а в состав Арбитражного суда Ростовской области войдут судьи Ксения Сергеева и Илья Волуйских.
Последним обладателем нового назначения стал Гурген Довлатбекян, он займет пост судьи Южного окружного военного суда.
Ранее в Ростове-на-Дону назначили нового исполняющего обязанности главы Октябрьского района - им стал Бебури Месхи.