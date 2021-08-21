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Почему в Ростове-на-Дону отменили День города и сколько на него хотели потратить

21 августа 2021, 05:21
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом пришлось отменить праздничные мероприятия на День города. Сколько хотели потратить на праздник, в материале RostovGazeta.

Предположения об отмене

Власти города заговорили о возможной отмене праздника 12 августа, так как не улучшалась ситуация с коронавирусом. Хотя на сайте госзакупок появлялись заявки, связанные с этим праздником.

Фото: pixabay

Это объяснили процедурными особенностями аукционов, которые должны быть проведены за месяц до оказания услуг, указанных в контракте. Поэтому пришлось готовиться заранее, несмотря на пандемию.

Без праздника

В Ростове-на-Дону уже началась подготовка к празднованию 272-й годовщины со дня основания города. Но в пятницу стало известно, что мероприятий устраивать не будут.

Причиной стало требование Роспотребнадзора, которым запрещается проводить культурно-массовые мероприятия при неблагоприятной эпидобстановке. Пока она такая и сохраняется.

Фото: pixabay

Добавим, что в Ростовской области ежедневно выявляют почти 500 человек с коронавирусом. С начала пандемии заболели 119082 человека, вылечились 104033 пациента. Жертвами инфекции стали 5689 граждан.

Сколько стоил концерт

В рамках празднования Дня города планировали потратить около 4,2 миллиона рублей на гала-концерт. Его хотели провести на Театральной площади.

Фото: pixabay

Подрядчик должен был подготовить сцену, не менее трех крупногабаритных экранов, позаботиться о свете и звуке во время концерта. Все это должны были сделать к 10 сентября и убрать через 13 дней.

Украшения

Еще 4,4 миллиона рублей планируют потратить на украшения города к празднику. Аукционы по выбору компании объявило управление наружной рекламой города.

При этом уже выбрали победителя. Он должен разместить по городу баннеры и флаги. Они в том числе появятся на проспекте Стачки, площади энергетиков и Комсомольской площади.

Пока никакой информации об отмене этого проекта не поступало. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.

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