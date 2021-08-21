Почему в Ростове-на-Дону отменили День города и сколько на него хотели потратить

Предположения об отмене
Власти города заговорили о возможной отмене праздника 12 августа, так как не улучшалась ситуация с коронавирусом. Хотя на сайте госзакупок появлялись заявки, связанные с этим праздником.
Это объяснили процедурными особенностями аукционов, которые должны быть проведены за месяц до оказания услуг, указанных в контракте. Поэтому пришлось готовиться заранее, несмотря на пандемию.
Без праздника
В Ростове-на-Дону уже началась подготовка к празднованию 272-й годовщины со дня основания города. Но в пятницу стало известно, что мероприятий устраивать не будут.
Причиной стало требование Роспотребнадзора, которым запрещается проводить культурно-массовые мероприятия при неблагоприятной эпидобстановке. Пока она такая и сохраняется.
Добавим, что в Ростовской области ежедневно выявляют почти 500 человек с коронавирусом. С начала пандемии заболели 119082 человека, вылечились 104033 пациента. Жертвами инфекции стали 5689 граждан.
Сколько стоил концерт
В рамках празднования Дня города планировали потратить около 4,2 миллиона рублей на гала-концерт. Его хотели провести на Театральной площади.
Подрядчик должен был подготовить сцену, не менее трех крупногабаритных экранов, позаботиться о свете и звуке во время концерта. Все это должны были сделать к 10 сентября и убрать через 13 дней.
Украшения
Еще 4,4 миллиона рублей планируют потратить на украшения города к празднику. Аукционы по выбору компании объявило управление наружной рекламой города.
При этом уже выбрали победителя. Он должен разместить по городу баннеры и флаги. Они в том числе появятся на проспекте Стачки, площади энергетиков и Комсомольской площади.
Пока никакой информации об отмене этого проекта не поступало. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.