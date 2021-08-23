Ростовские историки назвали старейший городской памятник, сохранившийся до наших дней

Posted 23 августа 2021,, 16:34
Published 23 августа 2021,, 16:34
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как сообщает КП-Ростов-на-Дону, Александровская колонна была открыта 127 лет назад. На сегодняшний день она является последним ростовским памятником, возведенным еще до до революции и благополучно сохранившимся до настоящего времени.
По словам Александра Кожина, старейший в городе монумент впервые установили 18 сентября 1894 года в городе Нахичевани-на-Дону. Эту гранитную 11-метровую колонну, которую венчает российский двуглавый орел, спроектировал местный архитектор Николай Дурбах. Первоначально монумент назывался «Александру II от нахичеванских армян» и посвящался 25-й годовщине царствования императора. А парк, в котором установили колонну, стал именоваться Александровским.
После революции с памятника были сняты памятные доски и орел, однако в 1994 году реконструкторы восстановили первоначальный облик монумента. Сейчас Александровская колонна, получившая статус объекта культурного наследия, стоит в парке Вити Черевичкина.