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Posted 23 августа 2021,, 16:34

Published 23 августа 2021,, 16:34

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Ростовские историки назвали старейший городской памятник, сохранившийся до наших дней

23 августа 2021, 16:34
Глава Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин в преддверии 272-й годовщины основания города рассказал о единственном в Ростове-на-Дону дореволюционном монументе, пережившим Вторую Мировую войну. Им оказалась 127-летняя Александровская колонна.

Как сообщает КП-Ростов-на-Дону, Александровская колонна была открыта 127 лет назад. На сегодняшний день она является последним ростовским памятником, возведенным еще до до революции и благополучно сохранившимся до настоящего времени.

По словам Александра Кожина, старейший в городе монумент впервые установили 18 сентября 1894 года в городе Нахичевани-на-Дону. Эту гранитную 11-метровую колонну, которую венчает российский двуглавый орел, спроектировал местный архитектор Николай Дурбах. Первоначально монумент назывался «Александру II от нахичеванских армян» и посвящался 25-й годовщине царствования императора. А парк, в котором установили колонну, стал именоваться Александровским.

После революции с памятника были сняты памятные доски и орел, однако в 1994 году реконструкторы восстановили первоначальный облик монумента. Сейчас Александровская колонна, получившая статус объекта культурного наследия, стоит в парке Вити Черевичкина.

#Культура#Новости
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