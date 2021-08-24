Жители Ростова потребовали вернуть пешеходные переходы в Октябрьском районе

Posted 24 августа 2021, 12:01
Published 24 августа 2021, 12:01
Modified 11 сентября 2022, 15:35
Updated 11 сентября 2022, 15:35
Жители Октябрьского района утверждают, что пешеходные переходы убрали еще в январе 2021 года, и причиной подобного решения они назвали закрытие моста на Малиновского.
Ростовчане сообщили, что пешеходные переходы на перекрестке улиц Дачной и Вавилова, а также около рынка на площади 2-й Пятилетки были закрыты с обещанием, что это временная мера. Однако даже спустя месяц после открытия движения по мосту на Малиновского пешеходные переходы не были восстановлены.
«Просим проконтролировать, чтобы пешеходный переход вернули в ближайшее время, потому что через неделю наступит 1 сентября, и детям будет неудобно идти на остановку без пешеходных переходов», — обратились к властям жители Октябрьского района Ростова-на-Дону.