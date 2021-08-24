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Posted 24 августа 2021, 12:01

Published 24 августа 2021, 12:01

Modified 11 сентября 2022, 15:35

Updated 11 сентября 2022, 15:35

Жители Ростова потребовали вернуть пешеходные переходы в Октябрьском районе

Жители Ростова потребовали вернуть пешеходные переходы в Октябрьском районе

24 августа 2021, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону жители Октябрьского района требуют вернуть пешеходные переходы на перекрестке улиц Дачной и Вавилова, а также на площади 2-й Пятилетки, сообщения появились на портале городского благоустройства.

Жители Октябрьского района утверждают, что пешеходные переходы убрали еще в январе 2021 года, и причиной подобного решения они назвали закрытие моста на Малиновского.

Ростовчане сообщили, что пешеходные переходы на перекрестке улиц Дачной и Вавилова, а также около рынка на площади 2-й Пятилетки были закрыты с обещанием, что это временная мера. Однако даже спустя месяц после открытия движения по мосту на Малиновского пешеходные переходы не были восстановлены.

«Просим проконтролировать, чтобы пешеходный переход вернули в ближайшее время, потому что через неделю наступит 1 сентября, и детям будет неудобно идти на остановку без пешеходных переходов», — обратились к властям жители Октябрьского района Ростова-на-Дону.

Ранее жители Ростова-на-Дону попросили вернуть пешеходный переход на улице Особенной.

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