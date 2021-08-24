Жители Ростова потребовали вернуть пешеходные переходы в Октябрьском районе

Ростовчане сообщили, что пешеходные переходы на перекрестке улиц Дачной и Вавилова, а также около рынка на площади 2-й Пятилетки были закрыты с обещанием, что это временная мера. Однако даже спустя месяц после открытия движения по мосту на Малиновского пешеходные переходы не были восстановлены.