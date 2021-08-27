Дегтярев сообщил о снижении тарифов на электроэнергию для предпринимателей

По информации transsibinfo.com, снижение цен на электроэнергию коснется 360 компаний малого и среднего бизнеса, а также более 200 организаций бюджетной сферы. Напомним, что до этого Дегтярев обратился к Михаилу Мишустину для решения вопроса распространения выравнивающих энерготарифов на некоторые районы региона, не связанные с единой энергосистемой. Также стало известно, что правительство страны уже внесло изменения в федеральный закон. С начала следующего года тарифы на электроэнергию будут доведены до базового уровня. По прогнозам, в 2022 году базовый тариф на электричество составит 6 руб./кВтч. Отметим, что в среднем стоимость тарифа упадет в 5 раз, в некоторых населенных пунктах — в 15.