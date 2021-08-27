Дегтярев сообщил о снижении тарифов на электроэнергию для предпринимателей

По информации transsibinfo.com, снижение цен на электроэнергию коснется 360 компаний малого и среднего бизнеса, а также более 200 организаций бюджетной сферы. Напомним, что до этого Дегтярев обратился к Михаилу Мишустину для решения вопроса распространения выравнивающих энерготарифов на некоторые районы региона, не связанные с единой энергосистемой. Также стало известно, что правительство страны уже внесло изменения в федеральный закон. С начала следующего года тарифы на электроэнергию будут доведены до базового уровня. По прогнозам, в 2022 году базовый тариф на электричество составит 6 руб./кВтч. Отметим, что в среднем стоимость тарифа упадет в 5 раз, в некоторых населенных пунктах — в 15.
По словам врио главы региона, изменения по тарифу коснутся следующих районов: Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Ульчский, Комсомольский, Вяземский, Хабаровский, Ванинский, Верхнебуреинский, Нанайский, им. П. Осипенко и им. Лазо. Это те районы, в которые электричество подается по децентрализованной схеме.
Эксперты уверены, что данная инициатива поможет сэкономить средства малому и среднему бизнесу. А это, в свою очередь, будет способствовать изменению стоимости на товары и услуги.
Также напомним, что в 2021 году впервые снизят предельный тариф на тепловую энергию на десять процентов. Это коснется жителей районов, не относящихся к Крайнему Северу и не имеющих централизованного обеспечения теплом и горячей водой. Летом этого года жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также около 140 тысяч граждан в 15 муниципальных районах уже получили квитанции со сниженным тарифом на горячую воду.