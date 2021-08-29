Несовершеннолетний пассажир мотоцикла разбился насмерть в ДТП в Ростовской области

В воскресенье, 29 августа, в 15.50 мск в Аксае на перекрестке улиц Ивана Шахового и Мухиной балки разбились 17-летние водитель и пассажир мотоцикла Walt. Оба несовершеннолетних передвигались на мотоцикле без шлемов, поэтому наезд на бордюр стал для молодых людей роковым.
По данным ГИБДД, пассажир мотоцикла, являющий ровесником водителя, погиб на месте аварии. Подросток, который управлял мотоциклом, был госпитализирован. В настоящий момент известно, что пострадавший водитель не имел прав для управления каким-либо транспортом и забрал отцовский мотоцикл в отсутствие родителей.
Теперь по факту ДТП будет проведена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее в Азовском районе в результате аварии пострадали четыре человека, среди которых было двое маленьких детей.