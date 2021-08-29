Несовершеннолетний пассажир мотоцикла разбился насмерть в ДТП в Ростовской области

В воскресенье, 29 августа, в 15.50 мск в Аксае на перекрестке улиц Ивана Шахового и Мухиной балки разбились 17-летние водитель и пассажир мотоцикла Walt. Оба несовершеннолетних передвигались на мотоцикле без шлемов, поэтому наезд на бордюр стал для молодых людей роковым.