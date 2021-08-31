Рюмин: электроснабжение БАМ и Транссиба приведет к экономическому росту в регионах

Заседание состоялось в городе Усть-Кут Иркутской области. По сообщению издания, стороны обсудили строительство новых энергетических объектов в Приангарье. Предварительно компания «Россети» планирует на первом этапе реализации проекта ввести свыше 2,7 тысячи километров линий электропередачи и 3,5 тысячи МВА трансформаторной мощности. При реализации второго этапа проекта энергетики введут не меньше 2,6 тысячи километров линий электропередачи и 2 тысячи МВА трансформаторной мощности, сообщают «АиФ».
«Электроснабжение БАМ и Транссиба создает условия для увеличения пропускной способности магистралей до 180 млн тонн грузов в год. При этом макропроект не ограничивается присоединением объектов железной дороги. Необходимую мощность получат также добывающие, производственные предприятия, портовая инфраструктура, территории опережающего развития. Будет повышена надежность электроснабжения потребителей, обеспечена возможность для устойчивого социально-экономического роста всех прилегающих регионов», — отметил Андрей Рюмин.
Глава группы «Россети» подчеркнул, что специалисты компании построят комплекс дополнительных эффектов на прилегающих к магистралям территориях. Это позволит стимулировать социально-экономическое развитие региона.
Необходимо отметить, что Рюмин и Шульгинов посетили подстанцию 500 кВ «Усть-Кут» — один из важных центров питания БАМа и Транссибирской магистрали. Энергетический объект был введен в эксплуатацию два года назад, а его строительство стало одним из завершающих этапов создания Пеледуйского энергокольца, которое охватывает несколько регионов: Иркутскую область, Забайкалье, Республику Саха (Якутия) и Бурятию.
Строительство энергокольца, протяженность которого превышает три тысячи километров, позволило устранить нехватку мощности в северо-восточной части Приангарья, а также повысить надежность электроснабжения в охватываемых регионах. Кроме этого, создание Пеледуйского энергокольца позволило обеспечить мощностью крупных потребителей.
Через год после ввода объекта в эксплуатацию начался процесс присоединения к нему завода полимеров, который будет производить до 650 тысяч тонн полиэтилена ежегодно для космической отрасли, автомобиле- и самолетостроения, медицины и легкой промышленности.
Кроме этого, в текущем году к подстанции начнут подключение Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Саму подстанцию планируют расширить и построить 350 километров новых линий электропередачи. На реализацию этого проекта ПАО «Россети» направило более 20,6 миллиарда рублей.
«Энергетикам предстоит выполнить существенный объём работ по модернизации и строительству электросетевой инфраструктуры. Это обеспечит существенный синергетический эффект: увеличение пропускной способности Восточного полигона и промышленное освоение Восточной Сибири»», — отметил Николай Шульгинов.