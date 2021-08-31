Рюмин: электроснабжение БАМ и Транссиба приведет к экономическому росту в регионах

Необходимо отметить, что Рюмин и Шульгинов посетили подстанцию 500 кВ «Усть-Кут» — один из важных центров питания БАМа и Транссибирской магистрали. Энергетический объект был введен в эксплуатацию два года назад, а его строительство стало одним из завершающих этапов создания Пеледуйского энергокольца, которое охватывает несколько регионов: Иркутскую область, Забайкалье, Республику Саха (Якутия) и Бурятию.