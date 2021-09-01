Ирина Казовская: Решения на основе алюминия должны внедряться повсеместно

Как сообщает newizv.ru, на данный момент в стране потребляется меньше алюминия, чем производится, — 3,7 миллиона тонн против 1 миллиона тонн первичного сырья.
По заявлению эксперта, алюминий широко используется в авиационной отрасли и космонавтике, энергетике и машиностроении и прочих промышленных направлениях. Такая повсеместная востребованность связана с высокой коррозийной стойкостью и долговечностью данной разновидности металла. Также стоит отметить, что алюминий подвергается вторичной переработке, что особенно важно в наступившую эру разумного потребления.
Казовская указывает на то, что использованная продукция из алюминия представляет собой высоколиквидные отходы, за вторичное применение которых идет конкуренция. Это крайне востребованное сырье, которое хорошо подходит для вторичной переработки неограниченного количества циклов.
Специалист рассказала о внушительном экспортном потенциале отечественных алюминиевых изделий. В настоящее время за границу отправляются легкосплавные колесные диски, баллончики для различных аэрозолей, а также алюминиевые мостовые конструкции.
Но, несмотря на такие успехи, Россия все еще отстает в использовании данного материала. Казовская объясняет такую тенденцию экзотичностью алюминия во времена Советского Союза, когда этот металл чаще использовали для строительства космических кораблей, но практически не применяли для выполнения строительных работ. Ситуация начала меняться с 2015 года, когда в стране заработала Алюминиевая Ассоциация. Благодаря ее поддержке в метрополитене столицы построили 21 станцию с элементами отделки из алюминия.
Через 2 года в ряде российских городов были возведены мостовые конструкции, полностью выполненные из алюминия. Пять таких строений даже выступили участниками конкурсной программы второго международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum 2021). Данное мероприятие предназначено для представителей архитектурного сообщества и строительной индустрии, которые в рамках конкурса получают возможность наладить контакт с производителями инновационной алюминиевой продукции. По мнению Казовской, сейчас наша страна показывает серьезный технологический рост в этом направлении, реализуя сложные проекты мостовых и дорожных конструкций.
Она подчеркивает, что Алюминиевая Ассоциация планирует в ближайшее время занять нишу, в которой алюминиевые решения будут незаменимы.
Также в планах компании на будущее — реализация зеленых проектов.
Эксперт сообщает, что ассоциация поставила перед собой задачу по популяризации и продвижению таких современных тенденций во всех сферах деятельности. Итогом такой работы должно стать повсеместное применение экологичных, безопасных материалов и решений.