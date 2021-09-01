Ирина Казовская: Решения на основе алюминия должны внедряться повсеместно

Но, несмотря на такие успехи, Россия все еще отстает в использовании данного материала. Казовская объясняет такую тенденцию экзотичностью алюминия во времена Советского Союза, когда этот металл чаще использовали для строительства космических кораблей, но практически не применяли для выполнения строительных работ. Ситуация начала меняться с 2015 года, когда в стране заработала Алюминиевая Ассоциация. Благодаря ее поддержке в метрополитене столицы построили 21 станцию с элементами отделки из алюминия.