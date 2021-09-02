Вакцина КовиВак неожиданно закончилась в Ростове-на-Дону

Posted 2 сентября 2021, 13:51
Published 2 сентября 2021, 13:51
Modified 11 сентября 2022, 15:45
Updated 11 сентября 2022, 15:45
Ранее в городе были доступны все четыре российские вакцины против коронавируса. Теперь горожане столкнулись с тем, что не могут найти препарат КовиВак.
Местные жители поинтересовались в Горздраве по этому поводу. «В городе вакцины нет, даты поступления нам неизвестны», — уточнили в управлении.
Напомним, что обязательную вакцинацию для студентов отменил в Ростовской области Роспотребнадзор. Всего в регионе вакцинацию прошли уже 70,7% населения