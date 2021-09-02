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Posted 2 сентября 2021, 13:51

Published 2 сентября 2021, 13:51

Modified 11 сентября 2022, 15:45

Updated 11 сентября 2022, 15:45

Вакцина КовиВак неожиданно закончилась в Ростове-на-Дону

Вакцина КовиВак неожиданно закончилась в Ростове-на-Дону

2 сентября 2021, 13:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В медицинских учреждениях Ростова-на-Дону не осталось вакцины КовиВак, сообщили в управлении здравоохранения города.

Ранее в городе были доступны все четыре российские вакцины против коронавируса. Теперь горожане столкнулись с тем, что не могут найти препарат КовиВак.

Местные жители поинтересовались в Горздраве по этому поводу. «В городе вакцины нет, даты поступления нам неизвестны», — уточнили в управлении.

Напомним, что обязательную вакцинацию для студентов отменил в Ростовской области Роспотребнадзор. Всего в регионе вакцинацию прошли уже 70,7% населения

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