Петр Белый рассказал о новом эффективном препарате для лечения коронавируса

Петр Белый, являющийся владельцем и председателем совета директоров ГК «Промомед», рассказал, как компания добилась таких высоких результатов и вывела на рынок эффективное лекарство.
Сайт vedomosti.ru пишет, что препарат зарегистрировали в июне 2020 года. Петр Белый сообщил, что лекарство прошло все необходимые клинические испытания и фармэкспертизу. Препарат начали применять в больницах под тщательным контролем врачей. По завершении всех клинических исследований получили внушительный объем данных.
Петр Белый уверен в том, что этот механизм поможет ускорить введение в широкий оборот препаратов для лечения множества других болезней. Данный факт позволит выдвинуть Россию вперед и сделать ее одним из важных поставщиков инноваций в области мировой фарминдустрии.
Новый препарат прошел тестирование сотрудниками компании «Промомед» вместе с Консорциумом академического содружества по изучению коронавирусной инфекции РАН и известными академиками, клиницистами, аналитиками, химиками и молекулярными биологами.
Результаты исследований препарата были опубликованы в ведущих научных изданиях, таких как Clinicaltrials.gov, и научных базах Web of Science, Sciencedirect, а также Scopus.
Петр Белый ответил на вопрос о том, возможно ли победить коронавирус. Он уверенно сказал, что со временем человечество создаст защиту с помощью более эффективных вакцин и препаратов, как это было с гриппом.
Также Петр Белый сообщил о том, что проводятся испытания препаратов от последствий COVID-19, а именно астении и повышенного тромбообразования.
Компанию «Промомед» основали в 2005 году. Ее основной деятельностью считается производство эндокринологических, антибактериальных, неврологических, гинекологических, противовирусных и других групп препаратов (всего около 180 наименований). Также компания является владельцем завода «Биохимик» в Саранске. За 2020 год выручка ГК «Промомед» составила 12,2 миллиарда рублей, а чистый доход — 333,7 миллиона рублей. В июле 2021 года облигации компании на сумму 1,5 миллиарда рублей разместили на Московской бирже.