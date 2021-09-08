Петр Белый рассказал о новом эффективном препарате для лечения коронавируса

Компанию «Промомед» основали в 2005 году. Ее основной деятельностью считается производство эндокринологических, антибактериальных, неврологических, гинекологических, противовирусных и других групп препаратов (всего около 180 наименований). Также компания является владельцем завода «Биохимик» в Саранске. За 2020 год выручка ГК «Промомед» составила 12,2 миллиарда рублей, а чистый доход — 333,7 миллиона рублей. В июле 2021 года облигации компании на сумму 1,5 миллиарда рублей разместили на Московской бирже.