Пострадавших шахтеров из ЛНР направят на лечение в больницы Ростовской области

Андрей Турчак объявил, что в медучреждения Ростовскую область для лечения и восстановления после несчастного случая поступят 19 шахтеров, уцелевших при обрыве троса подъемной площадки. Зампредседателя добавил, что Совет Федерации и Минздрав договорились о возможности эвакуации пострадавших в Москву, если им потребуется более серьезная медицинская помощь.