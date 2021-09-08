Пострадавших шахтеров из ЛНР направят на лечение в больницы Ростовской области

Андрей Турчак объявил, что в медучреждения Ростовскую область для лечения и восстановления после несчастного случая поступят 19 шахтеров, уцелевших при обрыве троса подъемной площадки. Зампредседателя добавил, что Совет Федерации и Минздрав договорились о возможности эвакуации пострадавших в Москву, если им потребуется более серьезная медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что из-за обрыва троса в шахтах «Красный партизан» трагически погибли девять человек, а 19 их сослуживцев оказались тяжело ранены.