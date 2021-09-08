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Пострадавших шахтеров из ЛНР направят на лечение в больницы Ростовской области

8 сентября 2021, 13:39
Фото: gas_sever / wikimapia.org
шахта Красный партизан
Рабочие угольных шахт «Красный партизан», получившие ранения во время падения подъемной платформы, смогут пройти лечение в медучреждениях Ростовской области, об этом сообщил зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Андрей Турчак объявил, что в медучреждения Ростовскую область для лечения и восстановления после несчастного случая поступят 19 шахтеров, уцелевших при обрыве троса подъемной площадки. Зампредседателя добавил, что Совет Федерации и Минздрав договорились о возможности эвакуации пострадавших в Москву, если им потребуется более серьезная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что из-за обрыва троса в шахтах «Красный партизан» трагически погибли девять человек, а 19 их сослуживцев оказались тяжело ранены.

В Ростовской области в результате аварии и взрыва на химическом комбинате погибли шесть человек.

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