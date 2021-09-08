Стоимость посещения модульных туалетов обсудят с жителями Ростова в сентябре

Власти Ростова-на-Дону сообщают, что посещение будет платным, оплатить его можно будет с помощью терминала, а стоимость услуги определят по методике учета обслуживания и содержания общественных уборных. Определят методику путем общественных обсуждений, которые продлятся на сайте администрации до 16 сентября.