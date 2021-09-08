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Стоимость посещения модульных туалетов обсудят с жителями Ростова в сентябре

8 сентября 2021, 07:25
Фото: Pixabay
Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону закупили модульные туалеты, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Новые модульные туалеты, которые установят на территории Ростова-на-Дону, будут представлять собой три отдельные уборные, имеющие собственные входы.

Согласно отчету о закупке, общественные уборные подходят для круглогодичной эксплуатации благодаря системам обогрева и вентиляции. Эти модульные туалеты будут работать ежедневно с 7.00 до 23.00 по мск, и будут доступны для посещения представителями маломобильных групп населения.

Власти Ростова-на-Дону сообщают, что посещение будет платным, оплатить его можно будет с помощью терминала, а стоимость услуги определят по методике учета обслуживания и содержания общественных уборных. Определят методику путем общественных обсуждений, которые продлятся на сайте администрации до 16 сентября.

Ранее власти Ростова-на-Дону назвали адреса размещения модульных общественных уборных, а также сообщили, что монтаж туалетов будет завершен до 27 сентября.

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