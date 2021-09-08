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Ведомство по борьбе с амброзией создадут в Ростовской области в течение 2022 года

8 сентября 2021, 17:03
Фото: pixabay.com
В Ростовской области создадут специальное подразделение по борьбе с амброзией, сообщил глава региона Василий Голубев во время прямой линии.

Жительница Октябрьского района Ростова спросила, когда наконец в городе ликвидируют заросли сорняка. В ответ губернатор рассказал, что только в 2021 году на борьбу с амброзией в Ростове направили 100 тысяч рублей.

Но из-за того, что ситуация требует постоянного контроля, в области создадут специальную структуру, которая в период цветения амброзии будет очень быстро реагировать на жалобы. Кроме того, сотрудники подразделения будут наказывать тех, кто не косит сорняк.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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