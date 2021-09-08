Ведомство по борьбе с амброзией создадут в Ростовской области в течение 2022 года

Жительница Октябрьского района Ростова спросила, когда наконец в городе ликвидируют заросли сорняка. В ответ губернатор рассказал, что только в 2021 году на борьбу с амброзией в Ростове направили 100 тысяч рублей.
Но из-за того, что ситуация требует постоянного контроля, в области создадут специальную структуру, которая в период цветения амброзии будет очень быстро реагировать на жалобы. Кроме того, сотрудники подразделения будут наказывать тех, кто не косит сорняк.
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