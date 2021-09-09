Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Зиничева

Алиханов заявил, что эта смерть стала огромной утратой и для тех, кто был знаком с Евгением Зиничевым, и для всего личного состава российского МЧС. Об этом сообщает RT.
Зиничев служил в МЧС свыше 30 лет. По мнению коллег, ему было под силу успешное решение даже самых сложных задач.
Алиханов отметил, что Зиничев погиб, исполняя свой служебный долг. Он был настоящим героем, поскольку спасал человеческую жизнь.
По мнению заслуженного юриста России и члена научно-консультативного совета СКР Ивана Соловьева, Евгений Зиничев продемонстрировал личному составу МЧС яркий пример отваги и невероятного мужества.
Первый замглавы фракции «Единой России», руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, в свою очередь, заявил, что Евгений Зиничев был очень смелым человеком.