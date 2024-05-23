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Масштабную проверку провели в полиции Таганрога после скандала

Масштабную проверку провели в полиции Таганрога после коррупционного скандала

23 мая 2024, 14:00
Фото: 1MI
Масштабную проверку провели в полиции Таганрога после скандала
В Таганроге в городском УМВД провели проверочные мероприятия после коррупционного скандала, сообщает 1Rnd.

По информации издания, в полицию пришли представители управления собственной безопасности. Говорится, что причиной могут быть проблемы с документами в УМВД.

«В документы правоохранителей вносили изменения, по которым они совмещали несколько должностей. Таким образом они получали большие выплаты за переработки», — пишет издание.

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Отмечается, что деньги забирали заинтересованные лица, а обычные сотрудники получали стандартные выплаты. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву.

До этого чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Полиция#Проверка#Происшествия
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