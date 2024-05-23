Масштабную проверку провели в полиции Таганрога после коррупционного скандала

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
По информации издания, в полицию пришли представители управления собственной безопасности. Говорится, что причиной могут быть проблемы с документами в УМВД.
«В документы правоохранителей вносили изменения, по которым они совмещали несколько должностей. Таким образом они получали большие выплаты за переработки», — пишет издание.
Отмечается, что деньги забирали заинтересованные лица, а обычные сотрудники получали стандартные выплаты. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву.
До этого чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире.