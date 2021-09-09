Депутат Емельянов назвал три главных вызова в развитии современной России

Создание высокодоходных рабочих мест — это вопрос экономического роста, его темпов и качества. Без радикального ускорения темпов экономического роста мы не сможем решить ни экономические, ни социальные, ни демографические, ни культурные проблемы, ни обеспечить безопасность страны. Экономический рост не только обеспечивает рост благосостояния граждан, но и увеличивает доходы бюджета, позволяя решить перечисленные проблемы. Темпы экономического роста крайне низки, их-то и темпами назвать неудобно. За 12 лет экономический рост в стране составил всего 8,5%, в то время, как в мире в целом — 36%, а в Китае экономика выросла в 2,1 раза! Но самое страшное, что люди, стоящие у экономического руля страны — финансово-экономический блок правительства, руководители Центробанка и корпораций — не слишком озабочены этой проблемой. Экономическая политика современной России, скорее подавляет экономический рост, чем его подстёгивает. Доказательства — повышение ключевой ставки Центробанком, увеличение НДС, «налоговый манёвр» в добывающих отраслях, высокие выплаты во внебюджетные фонды, вялая политика импортозамещения. Это приводит к тому, что кредиты предприятиям обрабатывающих отраслей дорожают, стремительно растёт цена на топливо и вслед за ней тарифы монополистов. Значительная часть рынка отдана иностранным производителям. В силу этого рентабельность низкая, средств не хватает. О каком экономическом росте можно говорить?