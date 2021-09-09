Депутат Емельянов назвал три главных вызова в развитии современной России

Михаил Васильевич, оппозиция всегда предлагает поменять политику, а надо ли её менять, ведь власть хвалится успехами и утверждает, что дела в стране идут не так уж плохо?
Это ведь как посмотреть! Плюсы, конечно, есть. Со страной считаются на международной арене. Реализован ряд крупных проектов. Растёт бюджет. Я помню, когда бюджет России составлял 20 миллиардов долларов, меньше, чем бюджет маленькой Финляндии или одного города Нью-Йорка. Сейчас бюджет — 21 триллион рублей (300 миллиардов долларов). При этом множатся другие проблемы: стремительная убыль населения, темпы экономического роста ниже мировых, количество бедных увеличивается.
А власть почивает на лаврах. Между тем, созрели новые вызовы, на которые нужно срочно давать ответы. Однако, власть вызовы не замечает и давать ответы на них не готова. Можно упиваться достижениями в сравнении с показателями 20-летней давности, но это напоминает 80-е годы в СССР, когда показатели сравнивали с 1913 годом. Оглядываться назад, конечно, нужно, но власть должна иметь проект будущего страны, а для этого своевременно отвечать на современные вызовы.
И какие же это вызовы?
Я вижу три главных вызова в развитии современной России: отсутствие политической конкуренции, вопиющее социальное неравенство, низкие темпы экономического роста. С адекватными ответами на эти вызовы связаны решения всех остальных проблем России. Это и низкие зарплаты, и недофинансирование здравоохранения, образования, науки, культуры, и демографический кризис, и преимущественно репрессивный характер правоохранительной системы, и коррупция.
Так, коррупцию провоцирует низкий уровень жизни большинства населения и сверхдоходы кучки приближённых к власти людей. Разъедается взятками правоохранительная система, которая по идее, должна с коррупцией бороться. Монополизм власти делает невозможным общественный контроль за ней и общественное давление на чиновников. Выход из коррупционного тупика лежит через создание высокодоходных рабочих мест, повышение уровня жизни большинства граждан Российской Федерации. Достойные доходы граждан позволят повысить жалование чиновников и правоохранителей, заставят их дорожить своим местом и не нарушать закон.
Создание высокодоходных рабочих мест — это вопрос экономического роста, его темпов и качества. Без радикального ускорения темпов экономического роста мы не сможем решить ни экономические, ни социальные, ни демографические, ни культурные проблемы, ни обеспечить безопасность страны. Экономический рост не только обеспечивает рост благосостояния граждан, но и увеличивает доходы бюджета, позволяя решить перечисленные проблемы. Темпы экономического роста крайне низки, их-то и темпами назвать неудобно. За 12 лет экономический рост в стране составил всего 8,5%, в то время, как в мире в целом — 36%, а в Китае экономика выросла в 2,1 раза! Но самое страшное, что люди, стоящие у экономического руля страны — финансово-экономический блок правительства, руководители Центробанка и корпораций — не слишком озабочены этой проблемой. Экономическая политика современной России, скорее подавляет экономический рост, чем его подстёгивает. Доказательства — повышение ключевой ставки Центробанком, увеличение НДС, «налоговый манёвр» в добывающих отраслях, высокие выплаты во внебюджетные фонды, вялая политика импортозамещения. Это приводит к тому, что кредиты предприятиям обрабатывающих отраслей дорожают, стремительно растёт цена на топливо и вслед за ней тарифы монополистов. Значительная часть рынка отдана иностранным производителям. В силу этого рентабельность низкая, средств не хватает. О каком экономическом росте можно говорить?
Очевидно, что экономическую политику необходимо менять. Российское общество имеет очень мало рычагов смены управленческой элиты. Политическая сфера монополизирована. У оппозиционных партий, включая, естественно, «Справедливую Россию» есть программы ответов на новые вызовы. Но, неравные условия политической борьбы блокируют их приход к власти.
Что же надо сделать, Михаил Васильевич?
Прежде всего, отделить правящую партию от государства. Сейчас оппозиционные партии борются не столько с правящей партией, сколько со всей государственной машиной. Необходимо создать равные условия политической конкуренции. Убрать всевозможные препоны в ходе выборных кампаний типа муниципальных фильтров. Вернуть прямые выборы глав городов и районов. Конечной целью преобразований должно стать обеспечение сменяемости партии власти. Такой механизм является условием изменения социально-экономической политики, отвечающей современным вызовам.
Есть два пути достижения цели сделать политику государства более современной. Первый — радикальный. Через массовые протесты, ведущие к революции. Россия дважды в ХХ веке проходила через это — в 1917 и 1991 годах. И в первом, и во втором случае итогом стал распад страны и снижение уровня жизни населения. Второй путь — эволюционный, через выборы. Мы выступаем за перемены без потрясений. Да, наша выборная практика несовершенна. Много разговоров о фальсификациях, но почти все фальсификации основаны на низкой явке, когда голосуют за не пришедших на выборы. Поэтому от активности каждого зависит, наступят ли перемены к лучшему.
В целом партия «Справедливая Россия» предлагает ввести сразу несколько изменений для улучшения жизни в стране.
— ввести реальную прогрессивную шкалу налогообложения и налог на роскошь;
— повысить долю зарплаты в национальной экономике с 40 до 60%;
— обеспечить равенство оплаты труда на всей территории страны для учёных, педагогов и медицинских работников;
— снизить максимально допустимую долю расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги с 22 до 15% дохода семьи;
— в целях экономического роста отменить возврат НДС экспортёрам сырья;
— пересмотреть таможенные тарифы в пользу отечественных производителей;
— отменить «налоговый манёвр» в нефтяной отрасли в целях снижения цены на топливо на внутреннем рынке;
— добиваться существенного импортозамещения во всех отраслях;
— поддерживать ключевую ставку и валютный курс комфортными для российской промышленности и сельского хозяйства;
— применить радикальные меры по деофшоризации экономики.
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Оплачено из средств специального избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область – Нижнедонской одномандатный избирательный округ № 150 Емельянова Михаила Васильевича