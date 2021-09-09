Голубев запретит Ростову строить новые ЖК без социальных объектов - школ и детсадов

С вопросом к губернатору обратилась жительница Левенцовского и спросила, когда им построят еще одну школу. В Левенцовке, по словам женщины, новая и очень хорошая школа, но ее на такой большой район не хватает.
Как ответил Голубев, власти решают вопрос нехватки мест в детсадах и школах. Что касается Левенцовки, то в 2022-2023 годах ожидают субсидии на строительство школ.
По словам губернатора, проблема актуальна не только для Ростова, но и в общем по области. Для решения вопроса власти решили запретить строительство жилых районов без объектов социальной инфраструктуры.