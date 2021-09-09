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Голубев запретит Ростову строить новые ЖК без социальных объектов - школ и детсадов

9 сентября 2021, 06:23
Фото: pexels.com
В Ростовской области запретят строить новые жилые районы, в которых не предусмотрены социальные объекты, заявил во время прямой линии губернатор региона Василий Голубев.

С вопросом к губернатору обратилась жительница Левенцовского и спросила, когда им построят еще одну школу. В Левенцовке, по словам женщины, новая и очень хорошая школа, но ее на такой большой район не хватает.

Как ответил Голубев, власти решают вопрос нехватки мест в детсадах и школах. Что касается Левенцовки, то в 2022-2023 годах ожидают субсидии на строительство школ.

По словам губернатора, проблема актуальна не только для Ростова, но и в общем по области. Для решения вопроса власти решили запретить строительство жилых районов без объектов социальной инфраструктуры.

Читайте также: Голубев раскритиковал мэрию Ростова и Минстрой за микрорайоны без школ и детсадов.

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