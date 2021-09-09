«Не удивляет»: эксперт высказался о запрете парковок на Пушкинской в Ростове

«В европейских странах такой вид передвижения уже давно пользуется несомненным спросом, стало нормой жизни. В Москве тоже развивается этот тренд. Да и в Ростове появилось много велосипедистов, курьеров по доставке продуктов водители электрических и самокатов с моторчиком, которые пугают людей на тротуарах», — сообщает Кожин.