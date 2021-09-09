«Не удивляет»: эксперт высказался о запрете парковок на Пушкинской в Ростове

В 90-е годы проезжие части Ростова от Буденновского до Островского были перегорожены.
«По этому вопросу даже был суд, по которому и „отбили“ проезжую часть. Но, как говорится, „аппетит приходит во время еды“. Теперь перегородили тротуар, запретили парковаться. Меня это совсем не удивляет», — делится мнением Александр Кожин.
«В европейских странах такой вид передвижения уже давно пользуется несомненным спросом, стало нормой жизни. В Москве тоже развивается этот тренд. Да и в Ростове появилось много велосипедистов, курьеров по доставке продуктов водители электрических и самокатов с моторчиком, которые пугают людей на тротуарах», — сообщает Кожин.