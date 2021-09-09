rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Не удивляет»: эксперт высказался о запрете парковок на Пушкинской в Ростове

9 сентября 2021, 15:36
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Долгое время в Ростове была полностью перекрыта проезжая части дороги от Буденновского до Островского, поэтому новый запрет на парковку на части улицы Пушкинской не удивляет, сообщил RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин.

В 90-е годы проезжие части Ростова от Буденновского до Островского были перегорожены.

«По этому вопросу даже был суд, по которому и „отбили“ проезжую часть. Но, как говорится, „аппетит приходит во время еды“. Теперь перегородили тротуар, запретили парковаться. Меня это совсем не удивляет», — делится мнением Александр Кожин.

Однако создание велодорожки в Ростове он считает хорошим начинанием.

«В европейских странах такой вид передвижения уже давно пользуется несомненным спросом, стало нормой жизни. В Москве тоже развивается этот тренд. Да и в Ростове появилось много велосипедистов, курьеров по доставке продуктов водители электрических и самокатов с моторчиком, которые пугают людей на тротуарах», — сообщает Кожин.

Фото: pexels.com

Ранее RostovGazeta сообщала, что самокатчик в Ростове на полной скорости сбил двухлетнего мальчика.

Материалы по теме
Ростовчане нашли способ прекратить войну между велосипедистами и пешеходамиДолгие холода и дорожка для велосипедистов: новости субботы в Ростове Ростовчане назвали беспределом запрет парковки на Пушкинской ради велодорожки
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00