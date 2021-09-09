«Центр-инвест» впервые создал инновационную методику в метриках ЦУР и нацпроектов

В ряде ESG-таксономий индикаторам Целей устойчивого развития, как инструментам классификации, наиболее присуща популярность, согласованность и постоянная возобновляемость. Это касается и глобального, и национального, и регионального уровней. Благодаря такой детальной проработке можно пользоваться индикаторами Целей, чтобы составлять банковскую отчетность в метриках ЦУР.
Используя анализ и автоматизированную обработку данных, специалисты банка «Центр-инвест» разработали инновационную методику, позволяющую оценивать баланс, кредитный портфель, платежи клиентов в метриках ЦУР и национальных проектов. Итогом этого стал справочник, позволяющий выявить соответствие финансовой отчетности показателям ЦУР. При диагностике соответствия стали использовать возможности позитивного скрининга для однозначного отнесения кредита к ЦУР и негативного скрининга по кредитам, не попадающим в классификацию ЦУР.
Установленное соответствие направлений деятельности банка глобальным Целям и национальным проектам дало возможность получить количественные характеристики банка. Это его баланс, кредитный портфель, платежи и расчеты, вклады населения.
По словам профессора, доктора экономических наук Василия Васильевича Высокова, автора первого в мире учебника по ESG-банкингу, Председателя Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест», ESG-банкинг является не дополнением и не альтернативой современной банковской практике. Он считает это глобальным трендом, набирающим популярность у таких экспертов, как политики, регуляторы, инвесторы, клиенты, менеджмент и сотрудники финансовых учреждений. ESG-банкингом охватывается более широкая гамма рисков экологического, социального и управленческого характера с учетом интересов нынешнего и будущих поколений.
«Это требует дополнительных затрат, но расширяет спектр рассматриваемых альтернатив, инструментов и позволяет быстрее адаптироваться к непрерывным новым вызовам в экономике трансформаций», - считает экономист.
Банк «Центр-инвест», будучи мультипликатором средств акционеров (14 процентов пассивов) и прочих ESG-инвесторов (4 процента пассивов), производит трансформацию средств клиентов (82 процента пассивов) – населения и предпринимателей юга России в ESG-проекты, ЦУР и национальные проекты. В результате каждый рубль инвестиций ESG-акционеров превращается в пять рублей инвестиций для ЦУР и национальных проектов.
Выполняющему свою обычную работу региональному банку «Центр-инвест» присуще решение глобальных задач, направленных на достижение Целей устойчивого развития. Помимо этого, банк является активным участником реализации национальных целей и направляет средства на реализацию национальных проектов.