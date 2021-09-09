«Центр-инвест» впервые создал инновационную методику в метриках ЦУР и нацпроектов

По словам профессора, доктора экономических наук Василия Васильевича Высокова, автора первого в мире учебника по ESG-банкингу, Председателя Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест», ESG-банкинг является не дополнением и не альтернативой современной банковской практике. Он считает это глобальным трендом, набирающим популярность у таких экспертов, как политики, регуляторы, инвесторы, клиенты, менеджмент и сотрудники финансовых учреждений. ESG-банкингом охватывается более широкая гамма рисков экологического, социального и управленческого характера с учетом интересов нынешнего и будущих поколений.