Центр Ростова не будут перекрывать из-за Дня города 11 сентября

По информации портала 1rnd, в этом году во время празднования нет необходимости перекрывать улицы. Хотя традиционно в этот праздник в городе закрывали движение на центральных улицах, в том числе Большой Садовой и Театральной площади.
Вместе с этим остается открытым вопрос с фейерверком в честь праздника. Городские власти все еще продолжают обсуждать тему возможного запуска праздничного салюта в честь 272 лет со дня основания города, но окончательного решения нет.
Известно, что в день города в Ростове-на-Дону состоятся бал и фестиваль купеческой культуры. Также 11 сентября в Ростове организуют большую продовольственную ярмарку, участие в которой примут донские компании.