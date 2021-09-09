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Центр Ростова не будут перекрывать из-за Дня города 11 сентября

9 сентября 2021, 12:51
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в текущем году решили не перекрывать улицы для движения в период празднования Дня города, заявили в администрации города.

По информации портала 1rnd, в этом году во время празднования нет необходимости перекрывать улицы. Хотя традиционно в этот праздник в городе закрывали движение на центральных улицах, в том числе Большой Садовой и Театральной площади.

Вместе с этим остается открытым вопрос с фейерверком в честь праздника. Городские власти все еще продолжают обсуждать тему возможного запуска праздничного салюта в честь 272 лет со дня основания города, но окончательного решения нет.

Известно, что в день города в Ростове-на-Дону состоятся бал и фестиваль купеческой культуры. Также 11 сентября в Ростове организуют большую продовольственную ярмарку, участие в которой примут донские компании.

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#Новости#Город
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