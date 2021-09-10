Эксперт спрогнозировал 700 смертей от коронавируса в Ростовской области к 1 ноября

По ее словам, к этому времени общее число жертв инфекции может достигнуть почти 6,9 тысячи. Она добавила, что число смертей может быть и больше, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
Ученые НИИ ранее занимались построением математической модели на основе данных о распространении коронавируса. Но через некоторое время перестали, а с начала третьей волны они продолжили свою работу.
По информации издания Donnews, предполагается, что к 1 ноября число вылечившихся от коронавируса составит 2,5 миллиона человек. В больницах будут находиться более 830 пациентов.