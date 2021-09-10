Еще 28 жителей Ростовской области не смогли победить коронавирус

За последние сутки в области умерли 11 мужчин и 17 женщин возрастом от 41 года до 85 лет. У всех умерших течение новой коронавирусной инфекции осложнили имевшиеся хронические заболевания жизненно важных систем организма.
На пятницу в ковидных госпиталях региона остаются 3705 больных, из них 37 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За последние сутки выздоровели 516 ковидных больных, заразились инфекцией 473 жителя области. Общее количество заразившихся жителей Ростовской области с начала пандемии достигло 129167 человек, число умерших составило 6265.