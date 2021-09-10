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Еще 28 жителей Ростовской области не смогли победить коронавирус

10 сентября 2021, 09:05
Фото: pexels.com
По состоянию на 10 сентября в Ростовской области умерли еще 28 коронавирусных пациентов, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в области умерли 11 мужчин и 17 женщин возрастом от 41 года до 85 лет. У всех умерших течение новой коронавирусной инфекции осложнили имевшиеся хронические заболевания жизненно важных систем организма.

На пятницу в ковидных госпиталях региона остаются 3705 больных, из них 37 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки выздоровели 516 ковидных больных, заразились инфекцией 473 жителя области. Общее количество заразившихся жителей Ростовской области с начала пандемии достигло 129167 человек, число умерших составило 6265.

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