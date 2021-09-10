Переулок Университетский в Ростове отремонтируют за 9 млн рублей до 10 декабря

Аукцион был объявлен Дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры, окончание торгов назначено на 17 сентября. От подрядчика будет требоваться замена тротуарной плитки, установка декоративных светильников, а также ремонт малых архитектурных форм.
Сообщается, что работы будут начаты сразу после заключения контракта между заказчиком и исполнителем. Закончить их планируется до 10 декабря 2021 года.
Напомним, что ранее кассационный суд подтвердил наличие сговора в закупке водонапорных башен в Ростовской области.