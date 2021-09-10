Переулок Университетский в Ростове отремонтируют за 9 млн рублей до 10 декабря

До конца 2021 года будет отремонтирован переулок Университетский в Ростове-на-Дону, на реализацию проекта потратят более 9 миллионов рублей, информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Аукцион был объявлен Дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры, окончание торгов назначено на 17 сентября. От подрядчика будет требоваться замена тротуарной плитки, установка декоративных светильников, а также ремонт малых архитектурных форм. Сообщается, что работы будут начаты сразу после заключения контракта между заказчиком и исполнителем. Закончить их планируется до 10 декабря 2021 года. Напомним, что ранее кассационный суд подтвердил наличие сговора в закупке водонапорных башен в Ростовской области. Материалы по теме Переулок Университетский благоустроят в Ростове-на-Дону до конца года Госэкспертиза одобрила проект реставрации ЦГБ имени Н. А. Семашко в Ростове