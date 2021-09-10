Ростовчане заявили, что городские власти не потянут проект скоростного трамвая

Побывавший в регионе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что следит за этой темой. По его словам, планируется оказывать помощь городу из федерального бюджета.
Сообщается, что строительство линии скоростного трамвая позволит связать сразу два района города. Местные жители посчитали, что самостоятельно городские власти не справятся с таким масштабным проектом.
«Работы очень серьезные и масштабные, у города нет нужных в этом плане специалистов. Это не просто магазин построить», — прокомментировали горожане.
Часть пользователей посчитала, что для нового трамвая в городе нет места. Ростовчане попросили вернуться к проекту метро.