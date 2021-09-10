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Стоимость обхода Аксая не подорожает из-за ускоренного строительства

10 сентября 2021, 07:27
Фото: donland.ru
обход Аксая
Строительство обхода Аксая завершат на год раньше срока, но это не повлияет на стоимость проекта, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Накануне Хуснуллин посетит Ростовскую область с рабочим визитом, в ходе которого осмотрел основные транспортные проекты региона.

Изначально строительство обхода Аксая планировали завершить в декабре 2024 года, но сейчас сроки передвинули на декабрь 2023 года, соответствующие поручения дал вице-премьер. Стоимость обхода Аксая останется прежней, 85 миллиардов рублей, при этом 14 миллиардов рублей выделят досрочно на завершение проекта.

Ране о сокращении сроков работ заявлял и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который отметил, что дорога значительно снизит транспортную загруженность М-4 «Дон» и Ростова-на-Дону.

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