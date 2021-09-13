rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2021, 11:11

Published 13 сентября 2021, 11:11

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

Дети в Ростовской области вынуждены ходить в школу вдоль трассы и за 10 км

Дети в Ростовской области вынуждены ходить в школу вдоль трассы и за 10 км

13 сентября 2021, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дети поселка Щепкин в Аксайском районе пешком ходят в школу в соседний населенный пункт в десяти километрах, сообщила «Комсомольская правда».

Школьный автобус ходит два раза в день, тем ученикам, которые опоздали, приходится идти десять километров вдоль трассы. Кроме того, пешком ходят дети и во время непогоды, когда из-за снега или дождя автобус просто может не прийти.

Жители поселка просили власти построить им школу, но в ответ получили отказ, причиной стало отсутствие места, где можно было бы возвести учебное учреждение. Вместо школы обещали построить еще один детский сад, но за три года работы так и не начали.

Это не единственная проблема со школами в Ростовской области, напомним, профессиональную охрану имеют лишь четверть учебных учреждений и детсадов. В остальных роль охранников выполняют вахтеры.

Материалы по теме
Голубев запретит Ростову строить новые ЖК без социальных объектов - школ и детсадов
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика