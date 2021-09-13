Дети в Ростовской области вынуждены ходить в школу вдоль трассы и за 10 км

Posted 13 сентября 2021, 11:11
Published 13 сентября 2021, 11:11
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
Школьный автобус ходит два раза в день, тем ученикам, которые опоздали, приходится идти десять километров вдоль трассы. Кроме того, пешком ходят дети и во время непогоды, когда из-за снега или дождя автобус просто может не прийти.
Жители поселка просили власти построить им школу, но в ответ получили отказ, причиной стало отсутствие места, где можно было бы возвести учебное учреждение. Вместо школы обещали построить еще один детский сад, но за три года работы так и не начали.
Это не единственная проблема со школами в Ростовской области, напомним, профессиональную охрану имеют лишь четверть учебных учреждений и детсадов. В остальных роль охранников выполняют вахтеры.