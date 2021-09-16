Ростовчане высказались против кормления учеников частных школ за счет бюджета

Posted 16 сентября 2021, 06:49
Published 16 сентября 2021, 06:49
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
Обеспечивать учеников младших классов питанием на таких условиях будут с января 2022 года. Причиной стали обращения родителей.
Добавим, что бесплатное горячее питание младших классов школ обойдется в более чем 1,7 миллиарда рублей. Местные жители остались недовольны такой ситуацией.
«Школы частные, а бюджет не резиновый», — прозвучало в комментариях.
«Богачи и тут к бюджету присосались», — заявили местные жители.