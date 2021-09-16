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Posted 16 сентября 2021, 06:49

Published 16 сентября 2021, 06:49

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

столовая

Ростовчане высказались против кормления учеников частных школ за счет бюджета

16 сентября 2021, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. столовая
В Ростовской области учеников частных школ планируют кормить за государственный счет, что не понравилось местным жителям, сообщила замглавы Минобразования Тамара Шевченко.

Обеспечивать учеников младших классов питанием на таких условиях будут с января 2022 года. Причиной стали обращения родителей.

Добавим, что бесплатное горячее питание младших классов школ обойдется в более чем 1,7 миллиарда рублей. Местные жители остались недовольны такой ситуацией.

«Школы частные, а бюджет не резиновый», — прозвучало в комментариях.

«Богачи и тут к бюджету присосались», — заявили местные жители.

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