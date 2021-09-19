Об опасностях на дорогах из-за ливня предупредили водителей в Ростовской области

Госавтоинспекция Ростовской области объявила, что из-за возможного ухудшения погоды, водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, а также сохранять боковой интервал и придерживаться установленного скоростного режима.
В областном УГИБДД ГУ МВД России напомнили, что при мокрой дороге возможно аквапланирование, которое заставляет автомобили терять сцепление с дорогой, что может стать причиной аварии.
Госавтоинспекция региона рекомендует жителям Ростовской области следить за знаками, а также не допускать превышения скорости, чтобы избежать аварии во время непогоды.