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Об опасностях на дорогах из-за ливня предупредили водителей в Ростовской области

19 сентября 2021, 17:08
Фото: Pixabay.com
Из-за объявленного штормового предупреждения жителей Ростовской области предупредили об опасности вождения во время дождя, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Госавтоинспекция Ростовской области объявила, что из-за возможного ухудшения погоды, водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, а также сохранять боковой интервал и придерживаться установленного скоростного режима.

В областном УГИБДД ГУ МВД России напомнили, что при мокрой дороге возможно аквапланирование, которое заставляет автомобили терять сцепление с дорогой, что может стать причиной аварии.

Госавтоинспекция региона рекомендует жителям Ростовской области следить за знаками, а также не допускать превышения скорости, чтобы избежать аварии во время непогоды.

Ранее в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение.

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