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Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова проголосовала в Ростове-на-Дону

19 сентября 2021, 14:45
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
В Ростове-на-Дону участие в голосовании приняли гандболистка Владлена Бобровникова и ее супруг Федерико Абис, являющийся уроженцем Италии, об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области.

Стало известно, что свой голос на выборах депутатов Госдумы решили отдать чемпионка Олимпийских игр 2016 года Владлена Бобровникова и ее муж — Федерико Абис, получивший статус гражданина Российской Федерации.

Они посетили избирательный участок в заключительный день выборов. Сообщается, что прославленная спортсменка решила принять участие в голосовании, несмотря на то, что этой же ночью женщина вернулась из Бухареста, где состоялась игра между командами «Ростов-Дон» и «Бухарест». Донские гандболистки выиграли у своих соперниц со счетом 30:27.

Супруги отдали свои голоса, сообщив, что считают голосование гражданским долгом. Федерико Абис отдельно отметил, что счастлив принимать участие в жизни страны, гражданином которой он стал.

Ранее участие в голосовании принял губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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