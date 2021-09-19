Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова проголосовала в Ростове-на-Дону

Они посетили избирательный участок в заключительный день выборов. Сообщается, что прославленная спортсменка решила принять участие в голосовании, несмотря на то, что этой же ночью женщина вернулась из Бухареста, где состоялась игра между командами «Ростов-Дон» и «Бухарест». Донские гандболистки выиграли у своих соперниц со счетом 30:27.