Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова проголосовала в Ростове-на-Дону

Стало известно, что свой голос на выборах депутатов Госдумы решили отдать чемпионка Олимпийских игр 2016 года Владлена Бобровникова и ее муж — Федерико Абис, получивший статус гражданина Российской Федерации.
Они посетили избирательный участок в заключительный день выборов. Сообщается, что прославленная спортсменка решила принять участие в голосовании, несмотря на то, что этой же ночью женщина вернулась из Бухареста, где состоялась игра между командами «Ростов-Дон» и «Бухарест». Донские гандболистки выиграли у своих соперниц со счетом 30:27.
Супруги отдали свои голоса, сообщив, что считают голосование гражданским долгом. Федерико Абис отдельно отметил, что счастлив принимать участие в жизни страны, гражданином которой он стал.