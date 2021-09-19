Жители Нижнего Тагила пожаловались на незаконную агитацию в дни тишины

Из телефонной беседы можно понять, что звонившая женщина предложила узнать больше информации о политической партии «Новые люди». Ее оппонент ответил, что будет принимать решение о голосовании на выборах самостоятельно. Также мужчина уточнил, что располагает необходимой информацией обо всех кандидатах. После чего он попытался уточнить у звонившей, по какому адресу расположен офис партии в Нижнем Тагиле. В ответ незнакомка начала смеяться, но все-таки озвучила адрес: Красноармейская, 37. При этом она уточнила, что указанное здание не является главным офисом партии, а ей принадлежит только одно из помещений по указанному адресу.