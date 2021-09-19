Жители Нижнего Тагила пожаловались на незаконную агитацию в дни тишины

Как сообщает tagilcity.ru, один из жителей Нижнего Тагила уже поделился с прессой данной информацией. Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась Марией и попросила его проголосовать на предстоящих выборах за «Новых людей». Информационное агентство располагает аудиозаписью данного разговора.
Из телефонной беседы можно понять, что звонившая женщина предложила узнать больше информации о политической партии «Новые люди». Ее оппонент ответил, что будет принимать решение о голосовании на выборах самостоятельно. Также мужчина уточнил, что располагает необходимой информацией обо всех кандидатах. После чего он попытался уточнить у звонившей, по какому адресу расположен офис партии в Нижнем Тагиле. В ответ незнакомка начала смеяться, но все-таки озвучила адрес: Красноармейская, 37. При этом она уточнила, что указанное здание не является главным офисом партии, а ей принадлежит только одно из помещений по указанному адресу.
После расспросов от своего собеседника женщина, представившаяся Марией, не смогла назвать ни одного имени кандидатов, баллотирующихся от Нижнего Тагила. Она сказала, что нужно не приходить к ним в офис, а сразу же отправляться на избирательный участок в день выборов.
Сотрудники TagilCity.ru позвонили на горячую линию Избирательной комиссии Свердловской области, чтобы узнать, насколько законно проведение такой агитации. Им ответили, что агитацию не положено проводить в дни тишины.
Примечательно, что представители партии «Новые люди» прокомментировали данную ситуацию, отметив, что никаких распоряжений о проведении агитации в дни тишины они не давали. Депутаты партии посчитали случившийся инцидент провокацией со стороны недоброжелателей.