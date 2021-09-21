Лукашенко назвал многодетные семьи демографическим ориентиром

Об этом Лукашенко сообщил на очередном совещании с руководством Совета министров. Он также сказал, что основным демографическим ориентиром в стране являются многодетные семьи. Республика делает все возможное, чтобы такие семьи стали нормой для белорусского населения, добавил президент.