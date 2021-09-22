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Ловля искусственно выращенных раков оказалась вне закона в Ростовской области

22 сентября 2021, 06:40
Фото: pxfuel.com
раки
В Ростовской области в водоемах разрешается выращивать раков, а вылавливать — нет, сообщила представитель регионального Минсельхоза Татьяна Жуменко.

Всего в пользовании предприятий находятся 310 рыбоводных участков. В основном они их брали для того, чтобы выращивать раков, что не запрещено. А вот законных оснований для вылова уже нет.

«Официально ловить раков могут компании, у которых есть на это официальные квоты. И это касается только естественной среды. В итоге предприятия, выращивающие рака искусственно, оказываются по сути вне закона, если пытаются его из своего же водоема выловить», — пишет Donnews со ссылкой на слова эксперта.

Она добавила, что придется внести изменения в нормативные документы, чтобы решить этот вопрос. Министерство направило соответствующие предложения в Росрыболовство.

Напомним, что в Ростовской области за четыре года резко сократились промысловые запасы раков.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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