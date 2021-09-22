Ловля искусственно выращенных раков оказалась вне закона в Ростовской области

«Официально ловить раков могут компании, у которых есть на это официальные квоты. И это касается только естественной среды. В итоге предприятия, выращивающие рака искусственно, оказываются по сути вне закона, если пытаются его из своего же водоема выловить», — пишет Donnews со ссылкой на слова эксперта.