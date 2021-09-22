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Несколько скорых, поезда и вертолеты заметили на границе Украины и Ростовской области

22 сентября 2021, 08:27
Фото: osce_smmu/CC BY 2.0/flickr.com
Наблюдатели ОБСЕ слышали движение 35 поездов и заметили семь автомобилей скорой помощи, об этом сообщается в еженедельном отчете с пропускных пунктов «Гуково» и «Донецк».

Стало известно, что наблюдатели ОБСЕ имели возможность услышать передвижение 35 железнодорожных составов. В связи с тем, что пропускной пункт отделен от железнодорожных путей лесополосой, наблюдатели могут фиксировать ситуацию на юго-западе от «Гукова» только с помощью звука. Специалисты сообщают, что слышали, как 19 поездов двигались в сторону России, а 16 наоборот направлялись в Украину.

Также сообщается, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение семи экипажей скорой помощи. Большая часть из них двигалась в направлении Украины, и лишь один автомобиль направлялся в сторону Российской Федерации.

Кроме того, наблюдатели сообщают, что в небе над пропускным пунктом «Донецк» был замечен вертолет «Ми-8» или «Ми-17», который двигался с востока на северо-восток и держался исключительно в воздушном пространстве России.

Второй аналогичный вертолет был замечен ПП «Гуково» в тот же день. Вертолет также не покидал воздушного пространства Российской Федерации.

Ранее наблюдатели заметили сотни грузовиков и минивэнов на границе Украины с Ростовской областью.

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