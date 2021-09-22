Несколько скорых, поезда и вертолеты заметили на границе Украины и Ростовской области

Стало известно, что наблюдатели ОБСЕ имели возможность услышать передвижение 35 железнодорожных составов. В связи с тем, что пропускной пункт отделен от железнодорожных путей лесополосой, наблюдатели могут фиксировать ситуацию на юго-западе от «Гукова» только с помощью звука. Специалисты сообщают, что слышали, как 19 поездов двигались в сторону России, а 16 наоборот направлялись в Украину.