Несколько скорых, поезда и вертолеты заметили на границе Украины и Ростовской области

Стало известно, что наблюдатели ОБСЕ имели возможность услышать передвижение 35 железнодорожных составов. В связи с тем, что пропускной пункт отделен от железнодорожных путей лесополосой, наблюдатели могут фиксировать ситуацию на юго-западе от «Гукова» только с помощью звука. Специалисты сообщают, что слышали, как 19 поездов двигались в сторону России, а 16 наоборот направлялись в Украину.
Также сообщается, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение семи экипажей скорой помощи. Большая часть из них двигалась в направлении Украины, и лишь один автомобиль направлялся в сторону Российской Федерации.
Кроме того, наблюдатели сообщают, что в небе над пропускным пунктом «Донецк» был замечен вертолет «Ми-8» или «Ми-17», который двигался с востока на северо-восток и держался исключительно в воздушном пространстве России.
Второй аналогичный вертолет был замечен ПП «Гуково» в тот же день. Вертолет также не покидал воздушного пространства Российской Федерации.