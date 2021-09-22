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Трамвай на проспекты Стачки и Нагибина намерены вернуть власти Ростова-на-Дону

22 сентября 2021, 06:41
Фото: rostov-gorod.ru
трамвай
В Ростове-на-Дону снова могут пустить трамваи по проспектам Стачки и Михаила Нагибина, сообщил замглавы администрации города Дмитрий Симков.

Также рассматривается вопрос о том, чтобы провести линии в микрорайон Александровка. При этом возрождать ростовский трамвай хотят на условиях концессии.

С потенциальным концессионером обсудили план работ и пришли к тому, что развивать трамвайную сеть нужно по всему городу.

«В планах есть линии Стачки — Центр, Нагибина — Северный и Александровка», — пишет издание 1Rnd со ссылкой на слова Симкова.

Напомним, что в августе 2021 года общественный транспорт Ростова-на-Дону перевез 9,6 миллиона пассажиров.

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