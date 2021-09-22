Трамвай на проспекты Стачки и Нагибина намерены вернуть власти Ростова-на-Дону

Также рассматривается вопрос о том, чтобы провести линии в микрорайон Александровка. При этом возрождать ростовский трамвай хотят на условиях концессии.
С потенциальным концессионером обсудили план работ и пришли к тому, что развивать трамвайную сеть нужно по всему городу.
«В планах есть линии Стачки — Центр, Нагибина — Северный и Александровка», — пишет издание 1Rnd со ссылкой на слова Симкова.
Напомним, что в августе 2021 года общественный транспорт Ростова-на-Дону перевез 9,6 миллиона пассажиров.