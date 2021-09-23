Аллерголог Продеус: три фактора делают детей подверженными аллергии

Эти факторы не позволяют организму выработать толерантность и терпимо относиться к различным факторам окружающей среды. ог Подмосковья. В течение долгих лет он был соведущим Елены Малышевой.
По его словам, многие уверены, что ключевыми факторами являются плохая экология, некачественная еда. Здесь есть доля правды, говорит врач, но отчасти. Его цитирует 360tv.ru. Главное, по его словам, в том, что организм должен научиться быть толерантным. «Ведь аллергия — это не только когда мы гиперреагируем. Аллергия — это процесс повышенного ответа на стандартные раздражения», — сказал он.
Толерантность зависит от трех базовых факторов. В первую очередь, ребенок, который родился недоношенным, более подвержен аллергии в будущем, потому что организм не научился быть толерантным.
Второй фактор, по словам врача, путь рождения ребенка. За последние десятилетия число детей, рожденных кесаревым сечением, увеличилось в процентах. Сейчас примерно треть детей рождаются таким путем. Врач отметил: это, безусловно, иногда требуется, однако такие роды повышают риск развития аллергии, человек не может выработать толерантность.
Третий фактор — грудное вскармливание. Данный процесс позволяет ребенку обучить его иммунную систему правильной реакции на внешнюю среду: от продуктов питания до бытовых вещей.