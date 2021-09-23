Аллерголог Продеус: три фактора делают детей подверженными аллергии

По его словам, многие уверены, что ключевыми факторами являются плохая экология, некачественная еда. Здесь есть доля правды, говорит врач, но отчасти. Его цитирует 360tv.ru. Главное, по его словам, в том, что организм должен научиться быть толерантным. «Ведь аллергия — это не только когда мы гиперреагируем. Аллергия — это процесс повышенного ответа на стандартные раздражения», — сказал он.