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Количество пациентов в ковидных госпиталях Ростова резко выросло с начала сентября

23 сентября 2021, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону с начала сентября количество пациентов в ковидных госпиталях увеличилось на 5,6%, информация опубликована на сайте администрации города.

Так, еще в начале осени Ростовские власти сообщали, что количество пациентов, находящихся в госпиталях донской столицы равно 1473. Сегодня, 23 сентября, количество пациентов увеличилось до 1556 человек.

Сейчас 454 человека получают лечение в горбольнице № 1 им. Н. А. Семашко, еще 744 человека находятся под наблюдением врачей в Городской больнице № 20, 140 — в МБУЗ КДЦ «Здоровье», а 218 человек в Городской больнице № 6.

Напомним, что по состоянию на 23 сентября в Ростовской области выявлено 469 новых случаев заражения коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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