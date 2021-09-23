Количество пациентов в ковидных госпиталях Ростова резко выросло с начала сентября

Сейчас 454 человека получают лечение в горбольнице № 1 им. Н. А. Семашко, еще 744 человека находятся под наблюдением врачей в Городской больнице № 20, 140 — в МБУЗ КДЦ «Здоровье», а 218 человек в Городской больнице № 6.