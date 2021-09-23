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Кто в Ростовской области зарабатывает миллионы, а кому достается все остальное

23 сентября 2021, 05:23
Фото: pexels.com
В Ростовской области средняя заработная плата составила 35 тысяч рублей, а кто-то каждый месяц зарабатывает миллионы. Как распределяются деньги в регионе, в обзоре RostovGazeta.

Средняя зарплата

Глава Ростовстата Марина Самойлова рассказала, что за 2020 год средняя зарплата составила 35622 рубля. За год этот показатель увеличился на 2,1%.

За этот период уменьшилось число занятого населения, получающего зарплату ниже прожиточного уровня. Больше всего получают жители Ростова, Волгодонска и Новочеркасска.

Кроме того, высокая заработная плата оказалась в Аксайском районе.

Фото: aksayland.ru

Ростовстат также сообщал, что за январь–июнь 2021 года доход жителей региона составил 757,6 миллиарда рублей, что почти на 11% больше, чем годом ранее. Среднедушевой месячный доход в Ростовской области в первом полугодии 2021 года достигает 30197 рублей.

Миллионеры

Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании «Финэкспертиза», в Ростовской области есть 110 человек, которые работают по найму и получают более одного миллиона рублей в месяц.

Хотя в 2019 году, когда еще не было пандемии, это количество составляло 90 человек.

Ростов-на-Дону оказался на 17 месте рейтинга населенных пунктах с такой зарплатой. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.

Фото: pexels.com

В целом по стране насчитали 17,1 тысячи работников-миллионеров.

Долларовые миллионеры

Ростовская область попала в список регионов с самым большим количеством долларовых миллионеров. По информации издания «Новые известия», в Ростовской области числятся шесть тысяч человек из этой категории.

Фото: pexels.com

На Кубани миллионеров оказалось в два раза больше - 12 тысяч. Лидерами оказались Москва и Санкт-Петербург, в которых насчитали 104,5 тысячи и 28 тысяч долларовых миллионеров.

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