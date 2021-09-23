Кто в Ростовской области зарабатывает миллионы, а кому достается все остальное

Ростовстат также сообщал, что за январь–июнь 2021 года доход жителей региона составил 757,6 миллиарда рублей, что почти на 11% больше, чем годом ранее. Среднедушевой месячный доход в Ростовской области в первом полугодии 2021 года достигает 30197 рублей.