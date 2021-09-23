Кто в Ростовской области зарабатывает миллионы, а кому достается все остальное

Средняя зарплата
Глава Ростовстата Марина Самойлова рассказала, что за 2020 год средняя зарплата составила 35622 рубля. За год этот показатель увеличился на 2,1%.
За этот период уменьшилось число занятого населения, получающего зарплату ниже прожиточного уровня. Больше всего получают жители Ростова, Волгодонска и Новочеркасска.
Кроме того, высокая заработная плата оказалась в Аксайском районе.
Ростовстат также сообщал, что за январь–июнь 2021 года доход жителей региона составил 757,6 миллиарда рублей, что почти на 11% больше, чем годом ранее. Среднедушевой месячный доход в Ростовской области в первом полугодии 2021 года достигает 30197 рублей.
Миллионеры
Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании «Финэкспертиза», в Ростовской области есть 110 человек, которые работают по найму и получают более одного миллиона рублей в месяц.
Хотя в 2019 году, когда еще не было пандемии, это количество составляло 90 человек.
Ростов-на-Дону оказался на 17 месте рейтинга населенных пунктах с такой зарплатой. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.
В целом по стране насчитали 17,1 тысячи работников-миллионеров.
Долларовые миллионеры
Ростовская область попала в список регионов с самым большим количеством долларовых миллионеров. По информации издания «Новые известия», в Ростовской области числятся шесть тысяч человек из этой категории.
На Кубани миллионеров оказалось в два раза больше - 12 тысяч. Лидерами оказались Москва и Санкт-Петербург, в которых насчитали 104,5 тысячи и 28 тысяч долларовых миллионеров.