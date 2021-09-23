Похолодания начнутся в Ростове-на-Дону с четверга 23 сентября

Днем температура составит 17 градусов и будет облачно. Скорость ветра не превысит один метр в секунду.
Ночью похолодает сразу до восьми градусов, а днем в пятницу температура поднимется до 17 градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
Все выходные в городе будут идти дожди, сохранится и прохладная погода. В понедельник температура не поднимется выше 16 градусов, осадки в этот день прекратятся.
Ранее из-за проливного дождя снова затопило улицы хутора Самбурова. Скопившуюся воду приходилось перенаправлять с полей, чтобы она не зашла в дворы домовладений.