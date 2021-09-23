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Похолодания начнутся в Ростове-на-Дону с четверга 23 сентября

23 сентября 2021, 07:45
Фото: pxhere.com
похолодание
В Ростове-на-Дону в четверг, 23 сентября, ожидается прохладная погода, которая будет сохраняться всю неделю, заявили в Гидрометцентре.

Днем температура составит 17 градусов и будет облачно. Скорость ветра не превысит один метр в секунду.

Ночью похолодает сразу до восьми градусов, а днем в пятницу температура поднимется до 17 градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду.

Все выходные в городе будут идти дожди, сохранится и прохладная погода. В понедельник температура не поднимется выше 16 градусов, осадки в этот день прекратятся.

Ранее из-за проливного дождя снова затопило улицы хутора Самбурова. Скопившуюся воду приходилось перенаправлять с полей, чтобы она не зашла в дворы домовладений.

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