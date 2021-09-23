«Россети» направили 6,1 млрд рублей на финансирование ремонтной программы в ЮФО

Об этом генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики ЮФО к прохождению отопительного сезона 2021/2022 годов. Его провел в Волгограде министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщают Novostivolgograda.ru.
Подготовительные работы включают в себя ремонт 3 тыс. км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, около 6,7 тыс. единиц подстанционного оборудования. Основные мероприятия планируют завершить до 1 октября.
По словам энергетиков, аварийный запас сформирован на 100%. На случай нештатных ситуаций обеспечена готовность 1,2 тыс. аварийно-восстановительных бригад (около 5,8 тыс. специалистов, 2,8 тыс. единиц техники), а также 531 резервного источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 58 МВт.
Шульгинов подчеркнул, что для успешного прохождения отопительного сезона компаниям необходимо обеспечить надежную работу оборудования, завершение ремонтной программы, наличие персонала и ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ, а также обеспечить наличие утвержденных нормативов запаса топлива на электростанциях.
«Мы продолжаем реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса макрорегиона. Общий объем финансирования инвестиционной программы группы «Россети» в ЮФО в этом году составит 21,1 млрд рублей. Планируем ввести в эксплуатацию несколько крупных объектов, в том числе сразу семи новых ветроэлектростанций», – сказал Андрей Рюмин.
В числе крупнейших проектов глава компании «Россети» отметил модернизацию центров питания Республики Адыгеи, строительство новых подстанций 220 кВ «Зубовка», 110 кВ «Слюсарево» и «Полевая» в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, к которым будут присоединены новые объекты ВИЭ-генерации.