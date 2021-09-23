«Россети» направили 6,1 млрд рублей на финансирование ремонтной программы в ЮФО

«Мы продолжаем реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса макрорегиона. Общий объем финансирования инвестиционной программы группы «Россети» в ЮФО в этом году составит 21,1 млрд рублей. Планируем ввести в эксплуатацию несколько крупных объектов, в том числе сразу семи новых ветроэлектростанций», – сказал Андрей Рюмин.