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Россия и Беларусь будут развивать информационное пространство

23 сентября 2021, 15:51
Фото: Заксобрание РО
Стратегию развития СМИ на этапе союзного строительства обсудили на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информационной политике в Ростове-на-Дону, сообщили в Заксобрании региона.

Встреча прошла на площадке ДГТУ, участником, в том числе, стал председатель Заксобрания Александр Ищенко. Он назвал россиян и белорусов братскими народами, у которых общие исторические корни и судьба.

Ищенко напомнил, что в сентябре состоялась встреча президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней согласовали 28 программ по углублению интеграции государств.«Это означает, что у органов власти появились новые задачи. Им необходима серьезная информационная поддержка и создание общих информационных ресурсов», — отметил Александр Ищенко.

Он добавил, что в области есть прочный фундамент для этой работы. Регион сотрудничает с Беларусью с 2002 года в рамках подписанного соглашения. Удалось наладить крепкие торговые и экономические связи.

Ищенко подчеркнул, что в информационном поле должна быть только правдивая информация. Люди должны знать, что делают руководители и какие возможности есть у граждан.

Председатель Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Геннадий Давыдько считает, что необходимо изменить информполитику, перераспределить ресурсы в информационные каналы, которые лучше всего создают общественное сознание.«В данный момент мы слабо представлены в интернете и соцсетях. А именно этими ресурсами пользуются молодые люди», — уточнил Геннадий Давыдько.

Член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, сенатор РФ Маргарита Павлова заявила о важности создать единую информационную стратегию.

«СМИ и Интернет постоянно становятся информационным оружием. Нужна дружелюбная атмосфера, чтобы не допустить разобщения, жить в мире и согласии», — отметила Маргарита Павлова.

Она добавила, что необходимо расти и жить в условиях самоуважения и доверия.

#Новости#Общество
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