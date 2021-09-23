Россия и Беларусь будут развивать информационное пространство

Председатель Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Геннадий Давыдько считает, что необходимо изменить информполитику, перераспределить ресурсы в информационные каналы, которые лучше всего создают общественное сознание.«В данный момент мы слабо представлены в интернете и соцсетях. А именно этими ресурсами пользуются молодые люди», — уточнил Геннадий Давыдько.