Россия и Беларусь будут развивать информационное пространство

Встреча прошла на площадке ДГТУ, участником, в том числе, стал председатель Заксобрания Александр Ищенко. Он назвал россиян и белорусов братскими народами, у которых общие исторические корни и судьба.
Ищенко напомнил, что в сентябре состоялась встреча президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней согласовали 28 программ по углублению интеграции государств.«Это означает, что у органов власти появились новые задачи. Им необходима серьезная информационная поддержка и создание общих информационных ресурсов», — отметил Александр Ищенко.
Он добавил, что в области есть прочный фундамент для этой работы. Регион сотрудничает с Беларусью с 2002 года в рамках подписанного соглашения. Удалось наладить крепкие торговые и экономические связи.
Ищенко подчеркнул, что в информационном поле должна быть только правдивая информация. Люди должны знать, что делают руководители и какие возможности есть у граждан.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Геннадий Давыдько считает, что необходимо изменить информполитику, перераспределить ресурсы в информационные каналы, которые лучше всего создают общественное сознание.«В данный момент мы слабо представлены в интернете и соцсетях. А именно этими ресурсами пользуются молодые люди», — уточнил Геннадий Давыдько.
Член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, сенатор РФ Маргарита Павлова заявила о важности создать единую информационную стратегию.
«СМИ и Интернет постоянно становятся информационным оружием. Нужна дружелюбная атмосфера, чтобы не допустить разобщения, жить в мире и согласии», — отметила Маргарита Павлова.
Она добавила, что необходимо расти и жить в условиях самоуважения и доверия.