Ростовстат и «Центр-инвест» презентовали сборник «Уровень жизни на Дону»

Один из ключевых вопросов, освещённых в разделах сборника, касается доходов населения. Как оказалось, наибольшая заработная плата у жителей четырёх районов: Ростова, Волгодонска, Новочеркасска и Аксайского. Средняя же зарплата в области за прошлый год составила 35,6 тысячи рублей. Согласно исследованиям, за рассматриваемый период времени жители Ростовской области так же, как и раньше предпочитают сохранять свои сбережения в различных финансовых инструментах (вклады выросли на 36%), в то же время объем кредитования вырос на 60%. То есть население уже привыкло и научилось пользоваться заёмными средствами. Примечательно, что процент так называемых «работающих бедных» (тех, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума и при этом работает), уменьшился в два с половиной раза за последние 5 лет. В апреле 2021 года этот показатель составил 5% от общего числа работающего населения.