Ростовстат и «Центр-инвест» презентовали сборник «Уровень жизни на Дону»

Это первое издание, в котором собраны самые полные и уникальные статистические данные, достоверно описывающие современную жизнь на Дону.
В новом сборнике представлен широкий спектр социально-демографических исследований. Здесь можно найти данные практически по всем аспектам жизни населения с 2016 по 2020 года.
«В основном это данные, которые мы сформировали на базе социально-демографических обследований абсолютно по разной тематике. Это и качество жизни, и условия жизни населения, и качество оказываемых услуг, состояние здоровья населения, уровень образования. Данные в таком комплексном варианте мы ещё не публиковали, поэтому издание будет особенно полезно и интересно тем, кто изучает уровень жизни населения», — рассказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова.
Многие данные, включённые в сборник, сформировались на основе результатов опросов жителей Ростовской области, то есть по существу они во многом являются соавторами всех изданий. Существенно отличает вышедшее издание тот факт, что в нём большая часть информации представлена визуальными структурами: графиками, диаграммами, таблицами. Это позволяет пользоваться изданием не только специалистам, но и простым гражданам.
«Сама же идея сборника пришла нам не просто так, а вместе с нашим финансовым партнером банком «Центр-инвест» уже после того как мы выпустили сборник «Ростовская область: движение к целям устойчивого развития», — уточнила Марина Самойлова.
В свою очередь председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», руководитель проектной группы «ESG-банкинг» Ассоциации банков России профессор Василий Высоков отметил, что новый сборник имеет большую важность не только для представителей органов власти и бизнеса, но и для рядового населения Ростовской области.
«В сборнике представлены честные цифры, которые позволили спокойно и объективно оценить реальные проблемы в регионе и пути их решения. Нужно понимать, как твои доходы соотносятся со средними показателями по субъекту, и тогда уже вырабатывать собственную жизненную стратегию уровня жизни. Условия жизни населения тоже говорят о многом и стимулируют жителей для того, чтобы улучшать своё качество жизни. Поэтому изучая все разделы нашего сборника, каждый пользователь найдёт то, что нужно для него, для его работы и для его жизни. Так мы лучше узнаем жизнь на Дону», — прокомментировал Василий Высоков.
Один из ключевых вопросов, освещённых в разделах сборника, касается доходов населения. Как оказалось, наибольшая заработная плата у жителей четырёх районов: Ростова, Волгодонска, Новочеркасска и Аксайского. Средняя же зарплата в области за прошлый год составила 35,6 тысячи рублей. Согласно исследованиям, за рассматриваемый период времени жители Ростовской области так же, как и раньше предпочитают сохранять свои сбережения в различных финансовых инструментах (вклады выросли на 36%), в то же время объем кредитования вырос на 60%. То есть население уже привыкло и научилось пользоваться заёмными средствами. Примечательно, что процент так называемых «работающих бедных» (тех, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума и при этом работает), уменьшился в два с половиной раза за последние 5 лет. В апреле 2021 года этот показатель составил 5% от общего числа работающего населения.
Вторая проблема, рассматриваемая в сборнике — трудоустройство и достойные заработки молодёжи.
» Проблема заработной платы молодёжи и вовлечение их в трудовую деятельность сегодня крайне актуальна, потому что по нашим данным на начало сентября 10% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вообще не работает и не учится, а 80% из тех из этой молодёжи мечтают и ставят перед собой задачу стать только блогерами. И с этим конечно же нужно что-то делать», — рассказала Марина Самойлова.
Полная версия статистического сборника «Уровень жизни на Дону» находится в свободном доступе на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, а также представлена на сайте банка «Центр-инвест».