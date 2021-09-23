В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать троллейбусное депо, построенное в 1937 г.

Согласно данным контракта, «Архидону» предстоит подготовить проектную документацию для ремонта здания, построенного в 1937 году, площадь которого составляет около 1,5 тысячи квадратных метров, а также включить в проект улучшения котельной, бытовок и диспетчерской, построенных позднее. Исходя из данных закупки, в проекте должны быть предусмотрены наличие потенциально опасных дефектов, капитальный ремонт фасадов и кровли, усиление грунта, возможный ремонт системы водоснабжения, замена окон, дверей и котлов в котельной, а также ремонт душевых комнат. При этом проект должен включать в себя отчеты по всем коммуникациям здания, а также генеральный план и проект системы охраны и наблюдения, а также пожарной сигнализации.