В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать троллейбусное депо, построенное в 1937 г.

В Ростове-на-Дону исполнителем проектной документации по ремонту троллейбусного депо было выбрано ООО «Архидон», ставшее единственным участником электронного аукциона.
Из данных закупки известно, что начальная стоимость контракта составляла около 3,76 миллиона рублей, однако ООО «Архидон» предложил разработать проект всего за 3,5 миллиона рублей.
Согласно данным контракта, «Архидону» предстоит подготовить проектную документацию для ремонта здания, построенного в 1937 году, площадь которого составляет около 1,5 тысячи квадратных метров, а также включить в проект улучшения котельной, бытовок и диспетчерской, построенных позднее. Исходя из данных закупки, в проекте должны быть предусмотрены наличие потенциально опасных дефектов, капитальный ремонт фасадов и кровли, усиление грунта, возможный ремонт системы водоснабжения, замена окон, дверей и котлов в котельной, а также ремонт душевых комнат. При этом проект должен включать в себя отчеты по всем коммуникациям здания, а также генеральный план и проект системы охраны и наблюдения, а также пожарной сигнализации.
«АиФ» сообщает, что ООО «Архидон» должны предоставить всю проектную документацию до 1 декабря 2021 года.